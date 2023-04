Djokovic sofre derrota inédita para Musetti e cai nas oitavas do Masters de Montecarlo

13/04/2023 | 15:30



Novak Djokovic, tenista número 1 do mundo, se despediu cedo do Masters 1000 de Montecarlo. Em seu primeiro torneio após um mês sem competir, já que ficou de fora de Indian Wells e Miami por não ter se vacinado contra a covid-19, o sérvio foi eliminado pelo italiano Lorenzo Musetti, nas oitavas de final, ao ser derrotado por 2 sets 1, com parciais de 6/4, 5/7 e 4/6.

Dono da 21ª colocação do ranking da ATP, Musetti alcançou o melhor resultado de sua carreira, pois foi a primeira vez que superou o primeiro colocado do ranking e apenas a segunda em que conseguiu avançar às quartas de final de um torneio de nível Masters 1000. Além disso, celebrou o primeiro triunfo sobre o Djokovic, rival que já havia enfrentado em outras três oportunidades.

Nesta quinta, o italiano de 21 anos se viu dominado durante o primeiro set, mas conseguiu demonstrar competitividade. De qualquer forma, acabou derrotado com uma parcial de 6/4. O segundo set parecia caminhar para uma vitória de Djokovic, que chegou a abrir 4 a 2, após cinco quebras - duas para o italiano e três para o sérvio - nos seis primeiros games, mas Musetti buscou a virada e fechou a parcial em 7/5. Antes disso, o jogo chegou a ser paralisado por causa da chuva.

Inspirado pela reação, o jovem italiano fez um terceiro set agressivo e de profundidade para igualar o jogo apresentado pelo número 1 do mundo. Ao entrar no décimo game vencendo por 5 a 4, encontrou muita resistência do adversário e perdeu três match points antes de, enfim, fechar a partida com vitória. Na próxima fase, Musetti enfrentará o compatriota Jannik Sinner, que eliminou o polonês Hubert Hurcakz.

TSITSIPAS AVANÇA, RUUD CAI

Cabeça número 2 do torneio e terceiro colocado do ranking, o atual campeão Stefanos Tsitsipas não enfrentou os mesmos problemas que Djokovic e avançou às oitavas de final sem grande drama. O grego enfrentou o chileno Nicolás Harry e conquistou um triunfo por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Na próxima fase, fará duelo com o americano Taylor Fritz, também integrante do top 10, em décimo. Fritz avançou ao bater o checo Jiri Lehecka por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 6/1.

Atual número 4 do mundo, o norueguês Casper Ruud também esteve em quadra e foi surpreendido pelo alemão Jan-Lennard Struff, apenas 100ª na classificação da ATP. Struff fez um primeiro set arrasador e venceu por 6 a 1, antes de concretizar o triunfo em um disputadíssimo segundo set, vencido por 7/6 (8/6).

O adversário do alemão nas quartas será o russo Andrey Rublev, sexto do ranking, que venceu o compatriota Karen Khachanov por 7/6 (7/2) e 6/2. Quem também avançou às quartas foi o dinamarquês Holger Rune, que não precisou jogar pois seu adversário Matteo Berrettini desistiu por lesão.