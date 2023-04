Marlon Wayans, astro de As Branquelas, fala sobre o carinho recebido quando vem ao Brasil: Muito louco

13/04/2023 | 15:11



Prestes a completar 20 anos do seu lançamento, As Branquelas ainda faz o maior sucesso! O filme conta a história de dois irmãos agentes do FBI, Marcus e Kevin Copeland, que se passam por duas irmãs e se envolvem em várias - e divertidas - confusões.

Marcus é vivido pelo ator Marlon Wayans. Aos 50 anos de idade, ele participou do podcast Big Boy TV e falou sobre o carinho que recebe dos brasileiros toda vez que desembarca no país:

- Quando vou ao Brasil, todos me veem e cantam Making my way downtown... [trilha sonora do filme], em inglês, ao invés da versão brasileira! Isso é muito louco. Na última vez em que estive no Uruguai, os carros paravam e gritavam: 'Branquelas!'.

Ele também revelou que qualquer lugar que ele vai é reconhecido pelo filme:

- Você sabe, o clássico é algo que você pode assistir de novo daqui a 50 anos, mas você ri como se fosse a primeira vez (...) Em qualquer lugar que vou, as pessoas lembram do filme.

Vale pontuar que o ator é grande amigo da cantora Anitta, e chegou a comemorar o aniversário da poderosa em suas redes sociais.