Ivete Sangalo conta para sisters no BBB23 sobre o sucesso do filho, Marcelo: O que não está faltando é mulher amando o meu filho

13/04/2023 | 15:10



Na última quarta-feira, dia 12, Ivete Sangalo foi a atração da festa do BBB23. A cantora aproveitou bastante a noite com os participantes. Ela desceu do palco e invadiu a casa mais vigiada do Brasil.

Depois da apresentação, enquanto ainda estava no jardim, Ivete conversou com algumas participantes. Domitila então falou que amou o show e não só pela apresentação de Veveta.

- Ivete! Eu amo o seu filho!

Sangalo reagiu de uma forma que surpreendeu o público. A cantora contou que o primogênito, fruto de seu relacionamento com Daniel Cady, Marcelo, de apenas 13 anos de idade, está fazendo muito sucesso fora do reality show.

- Você ama? O que não está faltando é mulher amando o meu filho.

Mas tudo sem deixar o bom humor de lado. Durante sua apresentação, Ivete Sangalo agitou o top oito do reality show com seus maiores sucessos e o hit do Carnaval 2023, Cria da Ivete.