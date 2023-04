Inflação no mundo está caindo, mas não em velocidade suficiente, diz diretora-gerente do FMI

13/04/2023 | 14:40



A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, afirmou, nesta quinta-feira, 13, que a inflação no mundo está caindo, mas não em ritmo suficiente para restaurar a estabilidade de preços.

Em entrevista à CNBC, Georgieva comentou que as turbulências recentes no setor bancário "ajudam" o trabalho do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de controle inflacionário.

Ainda assim, ela diz não ver um "aperto de crédito" no horizonte.

Para Georgieva, os EUA e outros países não enfrentam uma "crise bancária", mas vulnerabilidades em algumas áreas do mercado.