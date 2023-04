Após fazer longo desabafo nas redes sociais, MC Guimê relembra clique com Cara de Sapato

13/04/2023 | 14:10



MC Guimê provou que ainda tem carinho por Cara de Sapato e não tem medo de exibir a amizade apesar de todas as polêmicas que envolveram a saída de ambos do BBB23. Nesta quinta-feira, dia 13, o cantor publicou nas redes sociais um clique que tirou com o jiu-jitsu enquanto ainda estavam confinados na casa mais vigiada do Brasil.

Os famosos foram expulsos do reality após passarem dos limites com a participante intercambista Dania Mendez e serem acusados de importunação sexual. Após o ocorrido, o artista teve seu casamento com Lexa abalado e demonstrou estar arrependido de suas ações. Recentemente, chegou a escrever uma carta aberta nas redes sociais afirmando que precisava cuidar de sua saúde mental.

Dois dias após a publicação, Guimê publicou no Instagram uma foto que tirou com Sapato para o Feed BBB e escreveu na legenda:

Sangue bom.