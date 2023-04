Viih Tube e Eliezer anunciam o nascimento da pequena Lua

13/04/2023 | 13:10



Ela chegou! Viih Tude e Eliezer anunciaram nesta quinta-feira, dia 13, o nascimento de Lua, primeira filha do casal. Os papais andavam sumidos das redes sociais e muita gente já estava especulando que a bebê poderia ter nascido. Pois bem, eles esperaram cerca de quatro dias até apresentarem a recém-nascida para o mundo.

Na foto publicada nas redes sociais para contar a novidade, Viih Tube escreveu:

Aqui é a Lua, cheguei! Nasci no domingo de Páscoa, dia 09 de abril de 2023 as 8:38h, pesando 3,555kg, com 49 cm! Meu apgar foi 9/10, cheguei ao mundo com 39 semanas e 2 dias. Assim que nasci todos se emocionaram com meu primeiro encontro com a mamãe e o papai, fui direto para o colo da mamãe, já mamei e depois me acalmei com a voz do meu apaixonado papai, que até cortou o meu cordão! E me aguardem, porque sou ariana em! Aos pouquinhos vou conhecendo mais meus titios e titias aqui, tudo no tempo da mamãe.

Para quem não acompanhou a trajetória dessa relação, Viih Tube e Eliezer tiveram uma paixão a jato. Depois dos primeiros encontros, não demorou muito até que eles se apaixonassem e o ex-BBB pedisse a mão da youtuber em namoro. Meses depois, os dois descobriram que seriam papais, e claro, a web ficou enlouquecida com o anúncio.

Com a notícia, Viih Tube, decidiu montar ao lado do amado um chá revelação para descobrir o sexo da criança - e foi aí que a pequena Lua ganhou o apelido de BBBaby. Fofo, vai?

Antes do nascimento da filha, o casal decidiu oficializar a relação em um casamento íntimo em casa.