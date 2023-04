Polícia declara Drake Bell desaparecido e em perigo

13/04/2023 | 13:11



A polícia declarou Drake Bell desaparecido e em perigo meses após o ator ser visto inalando um balão de crack hippie enquanto cumpria liberdade condicional de dois anos por cometer um crime contra uma menor de idade.

Segundo informações do Daily Mail, o artista foi visto pela última vez dirigindo seu veículo às 21h da última quarta-feira, dia 13, na Flórida. O Departamento de Polícia de Daytona Beach afirmou que ele ainda deve estar em movimento com seu carro e pediu à população que entre em contato caso tenha alguma informação sobre o paradeiro de Drake.

A liberdade condicional do ex-astro da Nickelodeon recentemente chegou ao fim. O famoso foi condenado por abuso infantil após uma mulher alegar que fez sexo oral nele quando tinha apenas 15 anos de idade. Além disso, ele teria enviado mensagens de cunho sexual para a menor de idade. Após ser visto usando drogas no banco da frente de seu carro, ele teria sido internado para tratamento e, janeiro deste ano. Não demorou para que surgissem notícias que ele teria se separado de sua esposa, Janet Von Schmeling, e estaria a caminho do divórcio.