Paulo Cupertino será levado a júri popular por assassinato de Rafael Miguel

13/04/2023 | 13:11



Acusado de ter matado o ator Rafael Miguel em 2019 após discordar do relacionamento do artista com sua filha, Isabela Tibcherani, Paulo Cupertino deve ser levado a júri popular, segundo informações do Metrópoles.

A Justiça de São Paulo determinou que o empresário será julgado por homicídio doloso duplamente qualificado, cometido sem chance de defesa das vítimas e por motivo fútil. Vale lembrar que Paulo também seria responsável pela morte dos pais de Rafael.

O caso está dando seus primeiros passos desde que aconteceu, pois Cupertino ficou cerca de três anos foragido da polícia com a ajuda de outros dois amigos, Wanderley Antunes Riberiro e Eduardo José Machcado, que também estão sendo acusados de cumplicidade no crime. Eles teriam emprestado cinco mil reais e uma carteira de motorista para ajudar na fuga do empresário.

A defesa responsável de um desses colegas tentou recorrer para desmembrar o processo para que ele fosse julgado com outra ação, porém o pedido foi negado pelo juiz.

Ainda segundo o veículo, Cupertino teria ficado em silêncio durante todo o interrogatório e está sendo representado pela Defensoria Pública de São Paulo, pois mesmo depois de contratar advogados particulares, o juiz negou o pedido de marcar um novo depoimento já que isso poderia atrasar o julgamento.

- Inviável, a partir do momento da mudança de linha de defesa, com a constituição de defesa particular após o encerramento da instrução, que o processo retorne ao estado anterior, sendo importante destacar que o acusado poderá apresentar sua autodefesa em plenário, perante os jurados, juízes naturais da causa, não havendo qualquer prejuízo concreto ao réu, justificou o juiz.