Empresa do BTS se pronuncia sobre data de alistamento no exército coreano de J-Hope

13/04/2023 | 13:11



Depois do News1 ter divulgado a suposta data de alistamento do membro J-Hope do grupo de K-Pop BTS, a empresa responsável pelo agenciamento dos cantores se pronunciou sobre o assunto.

O canal de notícias coreano revelou que o rapper iria dar início ao seu treinamento no dia 18 de abril no campo de treinamento localizado na província de Gangwon.

Porém, mais tarde, a BIGHIT decidiu desmentir as informações e preferiu manter a data e o local sob sigilo para não criar um tumulto de fãs. Na nota enviada através do WeVerse, a agência escreveu:

É difícil para nós confirmarmos a data e o local do alistamento de J-Hope. Nós pedimos por sua compreensão sobre esse assunto.

Vale lembrar que no começo de abril a empresa já havia confirmado que o artista coreano vai atuar como um soldado ativo nas forças armadas, mas seguiu mantendo mais informações sob sigilo.