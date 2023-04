Key Alves afirma que Gustavo Benedeti era sua alma gêmea: O término me destruiu

13/04/2023 | 13:10



O término de Gustavo Benedeti e Key Alves marcou muito a jogadora de vôlei, que tem falado bastante sobre o assunto. A participante contou que o fim do relacionamento não era o que ela esperava e que foi surpreendida com a ação, em entrevista para a Vogue.

- Fui pega totalmente de surpresa, afinal, foi nossa primeira conversa após todos os meus confinamentos. Acreditei de verdade na gente. Acho até hoje que ele é minha alma gêmea e falo isso para todo mundo. Ele é o cara que eu amei, confiei e acreditei. Fiquei muito abalada. Está sendo difícil porque esse é o assunto mais falado do momento, então quando saio, é a primeira coisa que me perguntam. Não vou ser hipócrita de sair falando que estou bem. O término me destruiu. Foi muito triste. A gente viveu 24 horas juntos, e terminar com um aperto de mão foi complicado para mim. Sinto dentro de mim que não acabou. Imagino meu casamento, meu filho, sou totalmente emocionada.

Key alves revelou que ainda acredita que ela e o Cowboy podem se reconciliar. A jogadora também contou que não percebe que esteja sendo mais procurada por quem quer ficar com ela. A ex-BBB não quer se envolver com ninguém por agora.

- Sinto dentro de mim que ainda não acabou. Não sei o que vai acontecer daqui para a frente, mas acredito que, daqui a um tempo, a gente vai conversar de novo, pelo menos tentar ser amigo. Agora não dá. Deixei claro que não sou amiga dele. Ele falou que queria ser meu amigo, mas eu disse para não esperar isso de mim. Não vou ser sua amiga, não consigo falar com você, está doendo muito em mim. E ele respeitou. Acredito que daqui um tempo a gente volte a se falar, eu realmente amo ele. Se estão chegando em mim, talvez eu não esteja percebendo. Não quero ver ninguém que queira alguma coisa comigo agora. Estou vivendo meu luto. Não quero me envolver com ninguém tão cedo.

Fred Nicácio comenta o término

Depois de ser eliminado outra vez do BBB23, Fred Nicácio falou sobre o fim do relacionamento de Guskey. Durante sua participação do quadro de Paulo Vieira, Big Terapia, o humorista contou algumas fofocas dos ex-participantes para atualizar o médico.

- Cowboy e Key já era, começou Paulo Vieira.

Nicácio não mostrou muita surpresa com a notícia, mas entrou na brincadeira.

- Fiquei sabendo. Não iam casar, menino? Ter filho? Eu, você, dois filhos e um cachorro?

Continuando com a piada, o humorista também contou que Tina ficou com um sósia de Richalison, e a Paula fez alguns procedimentos estéticos.