Pluto TV lança canal exclusivo de Yu-Gi-Oh

Da Redação

Do 33Giga



13/04/2023 | 12:55



A Pluto TV, serviço de streaming de televisão gratuito, estreou o novo canal Yu-Gi-Oh, dedicado exclusivamente à série animada. Os fãs do jovem Yugi Muto e seus amigos Joey, Tristan e Téa já podem acessar o canal dentro da categoria Anime & Geek da Pluto TV, 24 horas por dia, de graça e sem precisar de cadastro.

Quer investir em criptomoedas de forma confiável? Clique aqui e compre na Bit2Me

Um quebra-cabeça misterioso mudará para sempre a vida de Yugi e o levará a um mundo cheio de magia, segredos e confrontos. Essa é a história de Yu-Gi-Oh.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Atualmente, a Pluto TV oferece mais de 150 canais para países de língua espanhola e, no Brasil, já são mais de 100 canais com curadoria de mais de 185 parceiros de conteúdo da região, incluindo as principais redes de televisão, estúdios de cinema, distribuidoras e empresas de mídia, alcançando uma biblioteca que abrange mais de 35.000 horas de conteúdo em todos os gêneros e para todas as idades.

A Pluto TV está disponível gratuitamente em smartphones e tablets iOS e Android, smart TVs, aparelhos de streaming, além do próprio site da Pluto TV.