Charge do dia

13/04/2023 | 12:19



É a terceira vez, desde o início do atual mandato, que o prefeito andreense lidera uma pesquisa de avaliação de desempenho do governo na região. A primeira foi publicada pelo Diário em julho de 2021, quando Paulo recebeu 82,2% de aprovação da gestão. A segunda rodada ocorreu em dezembro de 2021, em um momento em que os casos de Covid-19 voltavam com força. Naquele momento, o prefeito seguiu na liderança, com 65,1% de aprovação dos eleitores.