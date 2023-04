Lity: nova marca de eletrônicos chega ao Brasil; destaques são fones de ouvido

Da Redação

13/04/2023 | 11:55



Para os amantes de fones de ouvido e headphones, a Salcomp anunciou o lançamento de sua primeira marca de eletrônicos com foco no varejo, a Lity.

Além de carregadores e cabos de celular, a Lity aposta no mercado de áudio e garante uma nova experiência para o hábito de escutar músicas, ver vídeos ou até mesmo jogar com fones de ouvido sem fio Bluetooth e convencionais com fio. Há ainda headphones com cancelamento de ruído, áudio premium e tecnologia BS+ para graves potentes na marca.

Segundo o vice-presidente de vendas e marketing da Lity, Paulo Luisada, a Salcomp decidiu se lançar também no varejo para se mostrar como nova opção aos consumidores que buscam produtos com qualidade premium e conforto para o seu dia a dia.

“A Salcomp está em constante movimento, por isso decidimos trazer todo o conhecimento que adquirimos nesses 50 anos de fabricação de componentes para o mercado B2C. Com a Lity, trazemos o que há de mais moderno, a fim de proporcionar democracia ao consumidor que pode adquirir um produto de alta qualidade com custo acessível”, conta.

Os produtos, já homologados, testados e certificados pela Anatel, são compatíveis com smartphones, tablets, smartwatch, câmeras digitais e caixas de som.

“A meta é fazer com que os produtos da Lity atendam às necessidades do usuário para cada momento de sua rotina, por isso, potencializamos o máximo de cada item. Oferecendo cargas rápidas, no caso dos carregadores e cabos, e longa duração para os fones TWS e headphones sem fio”, complementa Luisada.

Linha de produtos

Entre os primeiros produtos lançados com a marca Lity está o Headphone Bluetooth Com Cancelamento de Ruído Ativo (OWI HBA-100). O device possui design leve e compacto, com tecnologia que garante maior imersão ao usuário durante o uso, já que isola o som ambiente.

Livre de fios, tem áudio premium e tecnologia BS+, para graves surpreendentes. Possui uma bateria com duração de até 8 horas de uso e está disponível na cor preta.

Os Fones Bluetooth TWS também são livres de fios, com tecnologia BS+ para graves potentes e áudio premium. Disponível em três modelos diferentes, oferecem mobilidade ao consumidor permitindo avançar, pausar ou voltar músicas; atender e encerrar chamadas; além de possuir recurso para deixar as chamadas com áudio mais limpo.

Dois deles, os modelos OWI TWO-100 e OWI TWO-200, são equipados com tecnologia Bluetooth 5.3. O primeiro garante uso contínuo por até 4h, enquanto o segundo chega a 5h. A terceira opção, desta vez com cancelamento de ruído adaptativo (ANC) para minimizar distrações e oferecer som ainda mais limpo, é o OWI TWA-200, que garante até 7h de uso com apenas uma carga.

Os três modelos estão disponíveis nas cores branco e preto.

Se a intenção é continuar com o fio, os fones de ouvido da Lity também já estão disponíveis em 3 modelos e diversas cores, entre elas preto, branco, vermelho e azul.

Com um bom custo-benefício, os fones possuem som HD, áudio sem perdas, graves poderosos BS+ e drivers potentes, além do seu design ergonômico e ajuste confortável. Além disso, as opções EPH-100, EPH-200 e EPH-300 possuem microfone com controle de mudo, garantindo melhor praticidade no uso.

Outro destaque entre os lançamentos são os cabos de dados e carregamento Chrono, que permitem carga eficiente, preservando a durabilidade do seu equipamento, através de um circuito inteligente, com proteção contra curto-circuito, superaquecimento e sobrecarga.

São compatíveis com dispositivos diversos que possuem porta Micro USB, USB C e Lightning, como smartphones, tablets, caixa de som, entre outros.

Disponíveis em seis linhas, CRC-100, CRC-200, CRC-300, CRC-400, CRC-500 e CRC-600, todas contam com liga de alumínio e termoplástico TPE (flexível, maleável e 100% reciclável) com cobertura de nylon trançado em sua composição.

Os modelos da família CRC-400 possuem entradas USB Tipo-C e Lightning, com certificação MFi, enquanto as da família CRC-500 são USB Tipo-A e Lightning e os da linha CRC-600 são universais e, além das entradas anteriores, também contam com a Micro-USB. Todos os modelos estão disponíveis nas cores branco, preto, vermelho, azul, verde e lilás.