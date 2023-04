Mané é cortado pelo Bayern de jogo contra o Hoffenheim após confusão com Sané

13/04/2023 | 11:43



O Bayern de Munique anunciou nesta quinta-feira que o atacante Sadio Mané não estará na lista de relacionados para a partida de sábado, contra o Hoffenheim, pelo Campeonato Alemão, em razão de um episódio de 'má conduta'. Ele também será multado. Conforme relatado pela imprensa alemã na quarta, o senegalês teria dado um soco na boca do companheiro Leroy Sané depois da derrota por 3 a 0 para o Manchester City.

"Sadio Mané, de 31 anos, não fará parte da lista de relacionados do FC Bayern de Munique para o jogo em casa contra o Hoffenheim, marcado para o próximo sábado. O motivo é uma má conduta de Mané após o jogo do FC Bayern pela Liga dos Campeões, contra o Manchester City. Além disso, jogador receberá um multa", diz o comunicado emitido pelo clube.

Momentos após o fim da partida, diversos veículos da imprensa inglesa relataram a agressão. O portal de notícias do canal 'Sky Sports Alemanha' publicou uma matéria que descreve alguns detalhes da confusão. Segundo o texto, os dois jogadores bávaros tiveram de ser separados pelos companheiros para a briga não escalar para um nível maior de violência e Sané teve um sangramento nos lábios após ser atingido pelo soco.

Imagens da transmissão da partida mostram o alemão e o senegalês discutindo durante os minutos finais, no meio de campo, quando o Bayern já perdia por 3 a 0. A discussão teria sido levada para o vestiário e desencadeado a agressão. A Sky Sports também relatou que, após a delegação desembarcar em Munique, Mané foi buscado por um carro particular no aeroporto, enquanto Sané foi transportado pelo ônibus da equipe com o restante do elenco.

Bayern e City se encontram novamente na próxima quarta-feira, na Allianz Arena, onde decidem a vaga nas semifinais. O time alemão precisa vencer por três gols de diferença para levar a decisão à prorrogação. Caso consiga uma improvável vitória por dois gols de vantagem, avança direto para a fase seguinte.