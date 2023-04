Rodrigo Faro completa 15 anos de Record TV: Obrigado a todos que me transformaram num comunicador dos domingos

13/04/2023 | 11:11



Parabéns! Rodrigo Faro comemorou mais um ano na Record TV. Atualmente comandando o Hora do Faro e o Canta Comigo, programas exibidos aos domingos, o apresentador completou 15 anos na emissora.

15 anos de RecordTV!!!! Obrigado a todos vocês que me receberam de braços abertos, com tanto amor e carinho e me transformaram num comunicador dos Domingos !!!!, começou ele.

Faro então falou da alegria de poder estar presente em milhares de lares brasileiros:

É uma honra e uma felicidade enorme poder entrar nos lares do Brasil e do mundo através da tela da RecordTV!!!! Obrigado meu Deus, obrigado RecordTV!!!!

Claro que através dos comentários, Faro recebeu inúmeras mensagens carinhosas dos fãs:

Melhor comunicador de entretenimento, disse uma.

Sucesso sempre, desejou outra.

Acompanho desde o começo da sua carreira na Record e como evoluiu!! O brilho que emana só aumenta, nunca cessa, comentou uma terceira.