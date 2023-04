Santo André anuncia primeiros reforços para a Série D

Pedro Lopes

do Diário do Grande ABC



13/04/2023 | 10:52



O Santo André segue se preparando para o início da Série D. A competição começa em maio e o Ramalhão faz a primeira partida fora de casa, contra o Democrata (MG). Com o objetivo de conquistar o acesso para a terceira divisão do futebol brasileiro, o clube anunciou seus primeiros reforços para a sequência da temporada. Tratam-se dos atacantes Josiel e Luis Felipe, e do volante Guilherme Liberato, que chegam de Ponte Preta, Monte Azul e Bangu (RJ), respectivamente.

O primeiro tem 24 anos e chega ao Ramalhão após marcar dois gols em dez partidas pela Macaca. Luis, 25, vem do quase rebaixado Monte Azul, que na Série A-2 do Paulista escapou do rebaixamento na última rodada. Em 12 partidas, apenas um gol. Já Liberato, de 21 anos, disputou o Campeonato Carioca pelo Bangu e disputou cinco jogos.