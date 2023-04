Concerto da Warner Bros em São Paulo terá trilhas de O Senhor dos Anéis, Friends e Harry Potter

Redação

Do Rota de Férias



13/04/2023 | 10:55



Em comemoração a um século de existência, a Warner Bros. Studios realizará um evento em 24 de abril, em São Paulo. Trata-se do Candlelight: 100 Anos da Warner Bros., concerto musical que será celebrado em cem cidades espalhadas pelo mundo, com uma apresentação especial na capital paulista.

O concerto da Warner Bros será realizada no Theatro São Pedro, onde o Quarteto de Cordas Monte Cristo regerá a orquestra em uma experiência musical que levará o público a uma jornada e tanto.

Isso porque serão tocadas trilhas sonoras de filmes premiados e programas de televisão que marcaram gerações. Desde “O Senhor dos Anéis” e “O Mágico de Oz” até “Casablanca”, “Friends”, “Batman” e “Harry Potter”, a apresentação trará músicas icônicas de grandes sucessos do catálogo da Warner Bros. em uma versão instrumental. Destaque ainda para o ambiente, que será iluminado por milhares de velas.

A celebração do centenário da Warner Bros. não se resume apenas ao concerto musical. A empresa planeja uma série de ações especiais ao longo do ano em todas as suas divisões, desde cinema e televisão até parques temáticos e jogos.

Concerto da Warner Bros em São Paulo

Confira as trilhas que serão tocadas no Concerto da Warner Bros em São Paulo:

“O Mágico de Oz – “Over the Rainbow” (1939)

Casablanca – “As Time Goes By” (1942)

Cantando na Chuva – “Singin’ in the Rain” (1952)

Nasce uma Estrela – “The Man That Got Away” (1954)

Scooby-Doo – “Theme Song” (1969)

A Fantástica Fábrica de Chocolate – “Pure Imagination” (1971)

O Exorcista – “Música Tema (Tubular Bells)” (1973)

Purple Rain – “Purple Rain” (1984)

Batman – “Tema Principal” (1989)

Friends – “I’ll Be There for You” (1995)

Selena – “Dreaming of You” (1997)

O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel Suite (2001)

Harry Potter e o Cálice de Fogo – “Hino de Hogwarts’” (2005)

A Origem – “Time” (2010)

O Homem de Aço – “Flight” (2013)

Mulher-Maravilha Suite (2017)

Nasce uma Estrela – “Shallow” (2018)

Serviço

O Concerto da Warner Bros em São Paulo terá duração de 60 minutos e será apresentado em dois horários, às 19h e às 21h. Os ingressos estão disponíveis exclusivamente no site ou aplicativo da Fever.

Candlelight: 100 Anos da Warner Bros.