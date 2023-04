5 tecnologias que fazem tarefas domésticas com praticidade

Da Redação

Do 33Giga



13/04/2023 | 10:55



A presença da tecnologia na vida das pessoas é cada vez mais evidente, uma vez que, constantemente, surgem novas soluções para lidar com as tarefas domésticas. A automação residencial é uma tendência que vem crescendo com esses avanços. Entender quais produtos realmente contribuem para facilitar o cotidiano é essencial para quem deseja ajuda na rotina. Conheça alguns desses acessórios que podem facilitar – e muito – seu dia a dia.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Aspirador robô

Um equipamento que vem fazendo sucesso atualmente são os aspiradores robôs. Eles realizam a limpeza do chão de forma automática, por meio de sensores, e podem se movimentar livremente pela casa, evitando obstáculos. Ainda é possível acioná-los remotamente, por meio do celular.

Alguns modelos mais avançados são capazes de descartar, sozinhos, a sujeira coletada e retornar à base de carregamento quando a bateria está fraca. Também é possível programá-los para definir rotas e horários de limpeza.

Lixeira inteligente

Outra tecnologia que pode ser bastante útil são as lixeiras eletrônicas. Equipadas com sensores de presença, elas se abrem automaticamente para o descarte do lixo e são resistentes à água, o que facilita sua limpeza.

Alguns modelos ainda contam com um sistema de prensagem que compacta o lixo, reduzindo significativamente seu volume. Além disso, elas também podem possuir neutralizadores de odor, tornando o ambiente mais agradável.

Quer investir em criptomoedas de forma confiável? Clique aqui e compre na Bit2Me

Ar-condicionado inteligente

Os ares-condicionados inteligentes são outra opção interessante, pois, além da praticidade, ajudam a economizar energia. Esses equipamentos podem ser controlados remotamente, por meio de um aplicativo no celular, permitindo a climatização do local antes mesmo de a pessoa chegar em casa.

Além disso, eles também oferecem outras funcionalidades, como direcionamento do vento, temporizador e monitoramento do ambiente, para acionar o aparelho automaticamente quando necessário.

Irrigação automatizada

Para residências que possuem jardim, os sistemas de irrigação automatizados podem ser uma tecnologia útil. Esses sistemas contam com sensores que identificam quando o jardim precisa de irrigação e acionam automaticamente, sem a necessidade de intervenção humana.

Alguns modelos também podem ser programados para a ativação em horários específicos e controlados remotamente, permitindo que a irrigação seja realizada de forma eficiente.

Assistente virtual

Os assistentes virtuais são equipamentos capazes de se conectar e controlar diversos outros dispositivos da casa, como smart TVs, computadores, sistemas de som, segurança e iluminação. Além disso, funcionam como assistentes pessoais, interagindo com os usuários de forma sagaz e intuitiva.

Esses dispositivos podem ser conectados a smartphones modernos – como o iPhone 12, pois o sistema tem conexão com todos eles –, sendo capazes de responder perguntas, informar a hora, criar listas de compras, programar alarmes, realizar pesquisas na internet e até mesmo contar piadas, tornando a vida dos usuários mais prática.