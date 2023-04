Palavra do Leitor

Da Redação



Paróquia do Jordanópolis

A população do bairro Jordanópolis lutou tanto para transformar nossa Capela em Paróquia. Isso ocorreu em 2010, parece que foi outro dia ! Depois do afastamento do padre Antônio Francisco Silva por motivos de saúde, nossa Paróquia parece que caiu no esquecimento. O posicionamento da Diocese de Santo André quanto a nomear um administrador paroquial é aceitável, porém bem desconfortável, cada hora ser um padre diferente celebrando. Os últimos acontecimentos desagradaram a muitas pessoas, algumas de mais idade questionando pela Celebração de Quinta-Feira Santa não ter o rito de Lava-Pés (ok, que não é obrigatório, mas as pessoas esperam) e, pior ainda, na Sexta-Feira Santa o padre João não querer participar da procissão por causa da chuva, que no fim acabou nem vindo! Disse “quem quiser, vai na procissão e quem não quiser, vai pra casa”, sem contar que o linguajar dele não condiz com o de um sacerdote. Mas foi lindo de se ver, a população toda nas ruas de nosso bairro, mesmo sem padre – talvez ele tivesse outro compromisso que não fosse nossa Igreja! Qual será a providência que nossa Diocese de Santo André, representada por Dom Pedro Carlos Cipollini, irá tomar?

Cristiane Montera - São Bernardo

Congresso

Lula que se cuide! O evento realizado na terça-feira, tendo como convocado o ministro da Justiça, Flavio Dino, para audiência na Comissão de Segurança Pública, na Câmara, foi, infelizmente, cercado de ofensas e baixarias entre parlamentares governistas e da oposição, como dos bolsonaristas. Com esse quadro deprimente de total falta de decoro, o ministro Dino se retirou, e foi chamado aos gritos de fujão... E essa pressão sobre ministros do atual governo na Câmara não deve parar por aí, já que outros cinco ministros estão convocados. A conclusão a que chego é que o Lula não vai ter refresco da estridente oposição. Esse Congresso será hostil, e tudo pode acontecer...

Paulo Panossian - São Carlos (SP)

Arcabouço fiscal

Não sei por que toda vez que ouço ‘arcabouço fiscal’ me vem a mente ‘calabouço fiscal’, principalmente vendo o governo gastando a rodo, estatais que ultimamente davam lucro, por regras impostas no governo Temer, hoje virando cabide de emprego para apaniguados. Precisamos rezar muito para que o PT não destrua o que foi recuperado depois do desastre Dilma Roussef na Presidência. Estamos numa encruzilhada, pendendo hoje para o calabouço mesmo!





Beatriz Campos- Capital

Flamengo

Fala-se no retorno de Jorge Jesus ao Flamengo. Em 2020, após conquista do Campeonato Carioca, subitamente, usando seu direito contratual de rescisão, assumiu o Benfica. Jesus não deu certo no seu retorno a Portugal. Está na Turquia e quer voltar ao Flamengo, que não funcionou com Vitor Pereira. Em 2020 Jesus esnobou o Flamengo, mas a torcida o exige de volta pressionando a diretoria a readmiti-lo. E agora Landim?

Humberto Schuwartz Soares - Vila Velha (ES)