Exemplo a ser seguido

Da Redação



13/04/2023 | 10:31



A qualidade da gestão de Paulo Serra (PSDB) no comando administrativo de Santo André acaba de lhe render, pela terceira vez, o topo no ranking de prefeitos mais bem avaliados do Grande ABC. Em sondagem realizada pelo instituto Paraná Pesquisas, o tucano recebeu aprovação de 75,9% das pessoas consultadas, quase quatro pontos percentuais acima de Orlando Morando (PSDB), chefe do Executivo são-bernardense, que aparece na segunda posição com 72% de menções positivas à sua gestão. José Auricchio Júnior (PSDB), de São Caetano, ocupa o terceiro lugar, com 66,9%. Na sequência, vêm José de Filippi Júnior (PT), de Diadema, com 50,3%, e Marcelo Oliveira (PT), de Mauá, com 34,7%.

Primeiro prefeito a vencer duas eleições municipais consecutivas em Santo André desde 2000, ainda com Celso Daniel (morto em 2002), Paulo Serra retomou o prestígio da cidade, recuperou a capacidade de investimento, liderou programa de obras estruturantes e devolveu à população o orgulho de ser andreense. Em seus seis anos de mandato, conseguiu transformar a solidariedade em política de governo. Tudo isso sem que nenhum escândalo lhe maculasse a imagem de homem público íntegro. Não é surpresa, portanto, que os moradores tenham reconhecido sua extensa ficha de bons serviços prestados e assegurado-lhe o posto de prefeito mais bem avaliado da região – posição que ocupa desde 2021.

As pesquisas publicadas pelo Diário, todas elas realizadas por institutos de renomada e incontestável credibilidade, medem a percepção dos moradores quanto à qualidade e à eficiência do poder municipal na execução de investimentos, projetos e programas. Servem, assim, de termômetro para avaliar a temperatura da opinião pública. Pelo desempenho à frente de Santo André, reconhecido pela população, Paulo Serra chegou pela terceira vez seguida à liderança regional entre os prefeitos mais bem avaliados do Grande ABC no ranking deste jornal. Além de servir de exemplo aos demais chefes de Executivo da região, o gestor andreense já pode pedir música no Fantástico!