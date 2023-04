Santo André tem aval para concessão de cemitérios

Wilson Moço

do Diário do Grande ABC



13/04/2023 | 09:02



A Câmara de Santo André aprovou em dois turnos, na sessão de anteontem à tarde, que durou cerca de cinco horas, projeto de lei que autoriza a Prefeitura a privatizar os cinco cemitérios municipais e todos os serviços funerários, o que inclui a operação do futuro crematório da cidade, a ser construído pelo vencedor da licitação. Conforme a proposta encaminhada pelo prefeito Paulo Serra (PSDB), a concessão é válida por até 40 anos. O próximo passo será a abertura de concorrência para definir a empresa que assumirá os serviços.

Considerada polêmica, a matéria gerou clima de tensão e levou à suspensão dos trabalhos por aproximadamente duas horas, para que alguns pontos fossem novamente discutidos, inclusive sobre a disposição do governo em sancionar emendas de parlamentares ao projeto. Com acordo com o Paço fechado, 11 sugestões dos vereadores foram aprovadas e devem ser inseridas no projeto a ser assinado pelo chefe do Executivo. A propositura recebeu 16 votos favoráveis, quatro contrários e houve uma abstenção.

“A concessão do serviço funerário faz parte de um modelo de gestão de uso responsável e eficiente do dinheiro público, como já foi feito em outras áreas, e vai garantir a realização de investimentos que vão melhorar os serviços e o atendimento às famílias”, afirmou o prefeito Paulo Serra.

Conforme parágrafo único do projeto que trata da privatização, a concessão “compreenderá a execução dos serviços funerários (comercialização de urnas, organização de velórios e transporte de cadáveres, entre outros), a exploração, operação, manutenção, expansão, utilização, administração e fiscalização dos cemitérios, e a instalação e exploração de crematório no município.”

O projeto também define que o crematório deverá ser instalado no Cemitério Nossa Senhora do Carmo (na Vila Curuçá), e que a empresa terá de construir edificações e instalações destinadas à incineração de cadáveres e restos mortais humanos, câmaras de incineração e fria e dependências reservadas ao público e à administração.

Os outros cemitérios a serem privatizados são o Sagrado Coração de Jesus (Vila Camilópolis), Saudade (Vila Assunção), Cristo Redentor (Vila Pires) e Bom Jesus de Paranapiacaba (que é tombado como patrimônio histórico).

A Prefeitura também deverá estabelecer no edital de licitação e no contrato, instrumentos que assegurem a livre escolha do usuário do serviço, evitando o direcionamento de preços, e também garantir oferta dos serviços cemiteriais e funerários a pessoas de baixa renda ou sem renda, “assim declarados na forma da lei.”