De forma descontraída, Neymar Jr. conversa com hackers: Devolve a minha conta aí

13/04/2023 | 09:11



Gente como a gente? Um áudio de Neymar Jr. viralizou na web recentemente. O conteúdo, obtido pelo jornal Metrópoles, mostra o jogador conversando de forma super descontraída com os homens que hackeram seu perfil no Twitter.

Na conversa, Neymar surge rindo diversas vezes, e parece levar a situação como piada. Em um trecho, ele diz:

- Cadê a minha conta aí, tio. Ao em vez de comer gente, vocês tão hackeando os outros. É nós, molecada, tamo junto, devolve a minha conta aí, por favor.

Em determinado ponto, a conversa ficou tão leve, que um dos participantes chegou a pedir que Neymar aceitasse uma solicitação para jogar Counter Strike. Então, uma outra pessoa dispara:

- Você acabou de invadir a conta do cara e tu acha que ele vai aceitar a amizade contigo?

Ao final, o craque ainda disparou:

- Valeu pelo carinho, pela atenção, e para de hackear a minha conta c******o, tomar no c*. É mancada fazer isso, é trabalho, você não tem seu trabalho, suas coisas, seu estudo? Mó legal fazer isso.

Em conversa com os amigos, Neymar teria dito que os rapazes fizeram o hack para chamar sua atenção, e que se tratavam apenas de fãs.