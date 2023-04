Após separação, Sabrina Sato deixa comentário em fotos de Duda Nagle: Arrasou

13/04/2023 | 09:11



Só porque o romance chegou ao fim, não significa que a amizade também precisa acabar, né? Sabrina Sato e Duda Nagle estão aqui para provar exatamente isso!

Algumas semanas depois de anunciarem o fim do noivado, o ex-casal decidiu mostrar que todo o respeito e a amizade seguem firmes e fortes. No Instagram, o ator decidiu compartilhar fotos de sua primeira aparição pública e ganhou elogios da ex.

Nos registros, Nagle aparece usando algumas armações de óculos de grau e de sol da sua nova coleção na Fox Eyewear. E aí, na sessão de comentários, Sabrina Sato escreveu:

Arrasou, e adicionou uma sequência de emojis de palminhas.

Fofos, né? E é claro que o comentário não passou despercebido pelos fãs do ex-casal que começaram a pedir a volta do relacionamento entre os dois.

Lindo ver a amizade de vocês.

Vai ter um vínculo para o resto da vida, né? Por ter uma filha. Sou separada há oito anos, sou amiga do meu ex-marido que é pai dos meus filhos e vínculo eterno.

Estou na torcida por uma volta de vocês, que Deus abençoe essa família linda.

Torço para vocês voltarem, a sua família é linda.

Vale lembrar que Duda e Sabrina são papais da pequena Zoe, de quatro anos de idade.