Manoel Soares estaria causando atrito na produção do Encontro e pode estar de olho em outro programa da TV Globo

13/04/2023 | 09:10



Eita que a briga continua! Pois bem, caro leitor, parece que a polêmica envolvendo Patrícia Poeta e Manoel Soares está longe de acabar. Segundo fontes do Fofocalizando, do SBT, o apresentador estaria causando certo atrito com a equipe do Encontro por seu comportamento frente as críticas à Poeta.

Membros da equipe da TV Globo, ouvidos pelo programa, teriam usado a palavra insuportável para descrever Manoel. O clima na equipe é de desconforto, tanto por Poeta quanto por ele. Algumas pessoas estariam encarando a situação, inclusive, como se houvessem injustiças de ambos os lados. Ou seja, deixando claro que não existe um santo na história.

O burburinho nos corredores seria de que Manoel poderia estar lidando melhor com a situação. Alguns acreditariam, inclusive, que ele estaria surfando na onda das críticas de sua colega de tela - principalmente por evitar se pronunciar ou defender Poeta dos ataques.

Enquanto isso, Patrícia estaria recebendo certo apoio da equipe. A apresentadora é bastante querida pela equipe, mas, ainda assim, estaria cabisbaixa com a situação.

E ainda tem mais! De acordo com as fontes, Manoel teria causado incomodo também na equipe do É de Casa, quando apresentava o matinal. A situação teria ocorrido após o apresentador intervir ao ver Talita Moretti entregar uma bandeja de cocada para uma mulher negra distribuir entre os convidados. A justificativa, na época, era de que é tradição que a cozinheira sirva o alimento.

Mais tarde, Talita teria se incomodado com a situação, já que o comportamento dela foi taxado como preconceituoso e racista.

Uma fonte contou:

Ela disse que ele poderia ter falado com ela nos bastidores se realmente quisesse ajudá-la, que só pediu pra mulher servir porque diz o popular que quem faz a comida é quem deve servir. A treta no É de Casa piorou ali, mas a relação já era difícil nos bastidores.

De olho no Altas Horas

Cada vez mais conquistando o carisma do público, Manoel pode estar de olho em outro programa da TV Globo, segundo informações do jornalista Matheus Baldi, do Melhor da Tarde, da Band. O apresentador pode ser o substituto de Serginho Groisman nas noites de sábado na emissora.

- Ele tem muito desejo de ter o próprio programa, de ter um projeto com o DNA dele. Ele não quer o programa, ele quer o horário, ele quer aquecer a faixa. Com base em estudos que já foram iniciados, circulou na TV Globo que o horário podia passar por uma reformulação, contou o jornalista.

E continua:

- Levantaram algumas questões, que o programa estaria com formato saturado, de que o Serginho estaria com o tempo de validade vencido. O tititi ficou maior nos últimos dias por causa dessa indefinição com o Encontro.

Matheus ainda reforçou que o programa solo de Manoel depende de outros fatores, principalmente de discussões que irão definir se seu nome tem peso para atrair público e propaganda. Além disso, o assunto ainda está muito baseado em especulação, uma vez que a Globo não teria batido o martelo no fim do Altas Horas.