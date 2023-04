Pela terceira vez, Paulo Serra é o prefeito com a melhor avaliação do Grande ABC

Da Redação



13/04/2023 | 08:35



Levantamento do instituto Paraná Pesquisas mostra que o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), é o chefe do Executivo mais bem avaliado do Grande ABC. Segundo os números, o tucano recebeu 75,9% de aprovação dos eleitores andreenses.

É a terceira vez, desde o início do atual mandato, que o prefeito andreense lidera uma pesquisa de avaliação de desempenho do governo na região. A primeira foi publicada pelo Diário em julho de 2021, quando Paulo recebeu 82,2% de aprovação da gestão. A segunda rodada ocorreu em dezembro de 2021, em um momento em que os casos de Covid-19 voltavam com força. Naquele momento, o prefeito seguiu na liderança, com 65,1% de aprovação dos eleitores.

No atual levantamento do Paraná Pesquisas, a segunda posição ficou com o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, com 72% de aprovação dos eleitores da c idade, ou 3,9 pontos percentuais a menos do que conquistou Paulo Serra em seu município.

A terceira posição ficou com o prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), com 66,9% de aprovação dos eleitores que foram entrevistados. Auricchio assumiu a Prefeitura em dezembro de 2021, após reverter decisão da Justiça Eleitoral que o condenou por irregularidades na prestação de contas das doações eleitorais na campanha de 2016. Portanto, nas duas pesquisas anteriores, o município era administrado pelo prefeito interino Tite Campanella (Cidadania).

Em quarto lugar aparece o prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), que está em seu quarto mandato no município, com aprovação de 50,3% dos eleitores diademenses entrevistados pelos pesquisadores do instituto Paraná Pesquisas.

O prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), foi aprovado por 34,7% das pessoas que votam no município e foram entrevistadas pelos pesquisadores do instituto.

Levando-se em consideração a estratificação de avaliação como ótima e boa, o prefeito de Santo André também ocupa o primeiro lugar entre os cinco chefes do Executivo do Grande ABC que foram avaliados.

Pela pesquisa, 22,1% disseram que a gestão de Santo André é ótima e 40,2% afirmaram ser boa (total de 62,3% de avaliação).

Orlando Morando também fica abaixo de Paulo Serra nesse quesito. O prefeito de São Bernardo recebeu 19,5% de gestão ótima e 39,5% de administração boa (total de 59%).

Auricchio recebeu, dos eleitores entrevistados de São Caetano, a avaliação de 13,3% como ótima e 38,9% de boa (total de 52,2%).

O prefeito de Diadema teve 6,5% de avaliação como ótima e 26,3% como boa (total de 32,8%).

Em Mauá, 4% dos eleitores entrevistados disseram que o governo é ótimo e 15,7% classificaram a gestão de Marcelo como boa (total de 19,7%).