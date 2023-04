Tema exige 'esforço interdisciplinar', diz ministro

13/04/2023 | 08:20



O ministro da Educação, Camilo Santana, disse nesta quarta-feira, 12, na Câmara dos Deputados, que enfrentar o problema da violência nas escolas "não é um tema fácil".

De acordo com o ministro, o enfrentamento do problema da violência que afeta a população escolar e as famílias brasileiras "exige esforço interdisciplinar, dos governos estaduais, municipais, da área de inteligência, com enfrentamento das redes sociais, precisamos regulamentar esse tipo de crime". Santana disse ainda que com a articulação que passou a ser feita por meio do Ministério da Justiça, "conseguimos antecipar muitos fatos".

Para ele, o assunto precisa ser levado também ao Congresso para que sejam aprovadas "leis para regulamentar as redes sociais que estão estimulando esses atos nas escolas". O ministro da Educação afirmou ainda que as escolas brasileiras precisam lidar também com questão da saúde mental de estudantes e ter equipes profissionais de apoio para atendimento sobre o tema.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.