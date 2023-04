Mané agrediu companheiro Sané após desentendimento em campo, diz imprensa alemã

12/04/2023 | 18:51



Um desentendimento em campo teria acabado em agressão no vestiário do Bayern de Munique após a derrota por 3 a 0 para o Manchester City na terça-feira, pela rodada de ida da Liga dos Campeões, no Etihad Stadium. De acordo com veículos da imprensa alemã, Sadio Mané agrediu o companheiro Leroy Sané com um soco na cara.

O portal de notícias do canal 'Sky Sports Alemanha' publicou uma matéria que descreve alguns detalhes da confusão entre os dois jogadores do time bávaro. Segundo o texto, eles tiveram de ser separados pelos companheiros para a briga não atingir níveis maiores de violência e Sané teve um sangramento nos lábios após ser atingido pelo soco.

Imagens da transmissão da partida mostram o alemão e o senegalês discutindo durante os minutos finais, no meio de campo do Etihad Stadium, quando o Bayern já perdia por 3 a 0 para o time comandado por Pep Guardiola. A discussão teria sido levada para o vestiário e desencadeado a agressão.

A Sky Sports também relatou que, após a delegação desembarcar em Munique, Mané foi buscado por um carro particular no aeroporto, enquanto Sané foi transportado pelo ônibus da equipe com o restante do elenco. O Bayern de Munique não se manifestou publicamente sobre o caso.

Bayern e City voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, na Allianz Arena, para decidir a vaga nas semifinais. O time alemão precisa vencer por três gols de diferença para levar a decisão à prorrogação. Caso consiga uma improvável vitória por dois gols de vantagem, avança direto para a fase seguinte.