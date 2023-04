Bruce Dickinson canta repertório de álbum clássico do Deep Purple

12/04/2023 | 18:00



O cantor britânico de rock Bruce Dickinson, conhecido por seu trabalho na banda Iron Maiden, estará à frente, na sexta-feira, dia 15, do espetáculo Concerto For Group And Orchestra, uma das maiores criações do músico inglês Jon Lord (1941-2012). A apresentação ocorrerá na casa de show Vibra São Paulo, na zona sul da cidade.

Foi para o Deep Purple, banda que ele fundou em 1968, que Lord escreveu, ao lado do colega Ian Gillan, o espetáculo Concerto For Group And Orchestra, gravado no Royal Albert Hall, Londres, em setembro de 1969, ao lado de Royal Philharmonic Orchestra. O registro foi lançado no formato de LP e, à época, foi recebido com estranheza pelo público e pela crítica. Em 2012, a peça ganhou um registro em estúdio.

Concerto For Group And Orchestra foi um dos primeiros registros a trazer a mistura de rock com orquestra. Com apenas seis faixas, o álbum tem uma composição, a que leva o mesmo nome do álbum, com pouco mais de 51 minutos de duração.

Nessa apresentação no Brasil, Dickinson estará acompanhado de uma banda formada por John OHara (Jethro Tull) nos teclados, Tanya OCallaghan (Whitesnake) no baixo, Kaitner Z Doka (Jon Lord, Ian Paice) na guitarra e Bernard Welz (Jon Lord, Don Airey) na bateria.

No palco, o vocalista também terá a companhia de uma orquestra sinfônica de mais de 80 instrumentistas, montada especialmente para a ocasião com integrantes da OSESP (Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo) e de algumas das principais sinfônicas do país. Os músicos serão regidos pelo maestro Paul Mann.

Além de São Paulo, Dickinson se apresentará com o mesmo show no Rio de Janeiro, Porto Alegre e Curitiba.

SERVIÇO

Sáb. (15), 21h. Vibra São Paulo. Av. das Nações Unidas, 17.955, Vila Almeida. R$ 300/R$ 980.