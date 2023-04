Fatecs abrem inscrições para 1.280 vagas no Grande ABC

Beatriz Mirelle



As inscrições para o vestibular da Fatec (Faculdade de Tecnologia do Estado) já estão disponíveis e seguem até 2 de junho, às 15h. O Grande ABC possui cinco unidades universitárias da rede, com 1.280 vagas distribuídas em 23 opções de cursos nas modalidades presencial ou EAD (ensino à distância). Os candidatos aceitos começarão as aulas no 2º semestre deste ano. Para participar do processo, é necessário fazer cadastro pelo portal www.vestibularfatec.com.br/home/ e pagar taxa de R$ 91. O exame será aplicado em 25 de junho, às 13h. O vestibulinho das Etecs (Escolas Técnicas Estaduais) também está aberto.

Na região, a Fatec Mauá, na Avenida Antonia Rosa Fioravante, 804, possui a maior quantidade de vagas (400). Elas estão divididas em sete opções de cursos (desenvolvimento de produtos plásticos, desenvolvimento de software multiplataforma, fabricação mecânica, gestão empresarial, informática para negócios, logística e polímeros). São Caetano, na unidade da Rua Bell Aliance, 225, disponibilizou 280 vagas para cinco capacitações (análise e desenvolvimento de sistemas, comércio exterior, gestão empresarial, jogos digitais e segurança da informação). A Fatec de São Bernardo, na Avenida Pereira Barreto, número 400, terá 240 novos alunos em quatro cursos (automação industrial, gestão empresarial, informática para negócios e manufatura avançada).

O campus localizado na Rua Prefeito Justino Paixão, 150, em Santo André, está com 200 vagas separadas em quatro cursos (eletrônica automotiva, mecânica automobilística, mecatrônica industrial e sistemas embarcados). Já Diadema, na Avenida Luiz Merenda, 443, no Jardim Campanário, possui 160 vagas para três qualificações (cosméticos, desenvolvimento de software multiplataforma e gestão da produção industrial). Ao todo, no Estado, são 18.895 oportunidades.

O candidato deve ter finalizado ou estar cursando o Ensino Médio. No momento da inscrição, ele pode escolher duas opções de curso em qualquer unidade e período. O pagamento da inscrição é o que valida o processo. O período para pedir isenção ou redução da taxa já foi encerrado. A lista dos aceitos nesta modalidade será divulgada em 24 de abril, a partir das 15h, no portal da Fatec, e as inscrições desses candidatos também seguem até 2 de junho, às 15h.

A divulgação dos locais da prova acontecerá em 21 de junho, depois das 15h. O exame, em 25 de junho (domingo), tem duração de cinco horas. No site da Fatec, é possível acessar testes dos outros anos para se preparar. O gabarito oficial será divulgado em 26 de junho. Os resultados da lista da 1ª chamada de candidatos estarão disponíveis em 11 de julho. As matrículas dos aprovados seguirão entre 12 e 14 de julho.

ENSINO TÉCNICO

O vestibulinho da Etec está com vagas para cursos técnicos, especializações técnicas e vagas remanescentes para o segundo módulo. As inscrições on-line permanecerão até 8 de maio, às 15h, e o exame está marcado para 4 de junho, às 13h30. A área do candidato e outras informações sobre as qualificações gratuitas estão no portal www.vestibulinhoetec.com.br.