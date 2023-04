'John Wick 3' será exibido após o 'BBB23'

12/04/2023 | 17:53



Terceiro filme da franquia estrelada por Keanu Reeves, John Wick 3 - Parabellum vai agitar a noite desta quarta, 12, na Globo. Longa será a atração da sessão Cinema do Líder, que vai ao ar após o BBB23. Vale a pena lembrar algumas curiosidades da série, confira a seguir.

Na continuação da saga do ex-assassino, que teve início com John Wick - De Volta Ao Jogo, em 2014, quando John Wick parte para a vingança dos matadores de seu cachorro, e seguiu com John Wick: Um Novo Dia Para Matar, em 2017, com o protagonista lutando por sua vida.

Em John Wick 3 - Parabellum, que é a atração dessa noite, John Wick, após assassinar o chefe da máfia, passa a ser perseguido por assassinos. Cercada de muita ação, pancada e tiros, trama faz Joh Wick ter de se unir aos antigos parceiros em busca de sua sobrevivência.

Atualmente está em cartaz nos cinemas o quarto filme da franquia, John Wick 4: Baba Yaga. Quando esteve no País para divulgar a nova produção, esteve no programa de Danilo Gentili, e fez uma afirmação que causou polêmica nas redes ao imaginar se John Wick viesse ao Brasil. Em tom de brincadeira, afirmou que devia ser muito perigoso até para John Wick.

Curiosidades da franquia:

1 - Keanu Reeves aprendeu e memorizou a sequência da luta na boate no dia em que a cena foi filmada.

2 - O personagem do alfaiate italiano é interpretado pelo próprio figurinista dos filmes de John Wick, Luca Mosca.

3 - O grande tiroteio no museu é marcado para Vivaldi "Summer", mas em uma versão "recomposta" para combinar com a percussão dos tiros.

4 - O compositor Tyler Bates fez participações especiais como guitarrista no palco em Roma.

5 - Halle Berry quebrou três costelas durante as filmagens do filme.

6 - John Wick matou 77 pessoas no primeiro filme, 128 no segundo, cerca de 9 no terceiro e no mais recente, o cálculo chega a 140 mortos.