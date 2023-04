Globo divulga trailer oficial de 'Terra e Paixão'

12/04/2023 | 17:50



A Rede Globo divulgou nesta quarta-feira, 12, o trailer oficial de Terra e Paixão, a nova novela das 21h. A trama vai contar com Cauã Raymond, Bárbara Reis e Johnny Massaro.

Prevista para estrear em maio, a novela escrita por Walcyr Carrasco vai contar a história de uma jovem professora que precisa recomeçar sua vida depois do assassinato do marido, durante uma tentativa de invasão das terras provocada por um fazendeiro.

Nas cenas, Aline (Barbara Reis) foge de sua fazenda após o marido Samuel (Ítalo Martins) ser morto por Antônio La Selva (Tony Ramos). Caio (Cauã Reymond) a ajuda a deixar o local ao lado do filho João (Matheus Assis) sem ser vista pelo fazendeiro.

Em Terra e Paixão, a busca pelo poder e a inclinação por mentir são características presentes na família do presidente da cooperativa da cidade fictícia Nova Primavera e melhor amigo de Antônio (Tony Ramos), produtor rural que domina a região, para o qual sempre oferece vantagens. Tadeu é interpretado por Claudio Gabriel.

O empresário é um homem rígido e poderoso. Vive um casamento aparentemente tradicional com Gladys (Leona Cavalli), com quem tem a filha Graça (Agatha Moreira).

Por trás da aparência conservadora se mostra um homem repleto de desejos e fantasias. Durante seu expediente, gosta de entrar em sites adultos, onde conhece Anely (Tata Werneck), sem saber que ela mora na mesma cidade. Claudio Gabriel define o personagem, que promete dar o que falar na história.

"Tadeu é um homem rico e bem-sucedido do mundo do agronegócio. Conservador e patriota, carrega muitos preconceitos, arraigados em sua formação. Faz de tudo para manter as aparências de uma vida regrada, de uma família perfeita, mas na verdade passa longe disso. Leva uma outra vida, virtual, se envolvendo profundamente com uma certa dominatrix de um site adulto, a Anely", conta o ator.