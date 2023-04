Duh Marinho compartilha detalhes da viagem de aniversário de Anitta

12/04/2023 | 16:11



Continuando suas comemorações de 30 anos de idade, Anitta viajou com seus amigos para a Europa. Depois de algumas semanas, o influenciador Duh Marinho resolveu compartilhar, em detalhes, como foi viajar com a Girl From Rio.

No primeiro episódio ele mostrou as funkeiras, Anitta e Lexa, chegando para embarcar do Brasil para o outro continente e já presenteou os fãs com uma música que gruda na cabeça.

Nas imagens, Anitta está bem casual esperando no aeroporto usando apenas moletom. Ela brinca que são 30 anos de idade e, por isso, faria uma comemoração por ano. Bem a cara dela, né?

Já Duh e Lexa estão tirando onda na sala VIP do local. Em seguida eles já surgem em Amsterdam, para começar a tão esperada viagem de aniversário da amiga. Anitta explicou o motivo de ter escolhido a Holanda para passar seu dia especial:

- Em cada ano eu ligo para minha astróloga e falo: Quero não sei o que na minha vida esse ano. Aí ela vê na astrologia nas linhas do mundo, onde devo passar o aniversário para meu ano ser desse jeito. Ano passado queria dar uma guinada na carreira e ela escolheu a Tailândia, onde passei um dia. No dia que comprei as passagens, já comecei a sentir diferente. Um fã postou o vídeo de Envolver no Tik Tok. E foi só melhorando.

Já no segundo episódio, o público vê dois lados de Anitta - a Kiki e Kiul. A primeira é mais zen e ligada na vibe paz e amor, já a segunda é o estresse em pessoa . O vídeo ainda contou com uma performance da cantora mostrando como quer que seja sua entrada no dia de seu casamento.