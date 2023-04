Gabi Martins sobre decisão de expor traição: - Posso ser voz para muitas mulheres

12/04/2023 | 16:10



Recentemente Gabi Martins usou as suas redes sociais para expor o seu ex-noivo, Lincoln Lau. A cantora falou sobre a pulada de cerca do gamer, e mostrou um pouco as chantagens que sofria.

Em conversa com o programa TV Fama, a loira confessou que só decidiu expor por um motivo:

- Eu passei por muita coisa e fiquei calada, eu já tinha sofrido muito em outro relacionamento e queria deixar um pouco em off. Eu acho que eu posso ser voz para muitas mulheres que passam por isso, por abuso psicológico, que já passaram por isso.

Questionada se está procurando um novo relacionamento, Gabi garantiu que está tranquila e focada em si:

- Estou focada em mim, no meu trabalho. Agora eu preciso ficar um pouco sozinha.

Focada em sua nova fase, a loira mostrou que mudou o visual, e claro que colecionou elogios.

Caixinha de perguntas

Seguida por mais de 13 milhões de internautas, Gabi abriu a famosa caixinha de perguntas e interagiu com os fãs. Questionada se ainda fala com algum ex, ela disse:

- Sempre vou respeitar, sempre vou cumprimentar. Claro que tem alguns que não dá, mas sempre vou procurar respeitar e conversar, pra mim não tem essa.