Príncipe Harry vai participar da coroação de Rei Charles III, mas Meghan Markle ficará de fora

12/04/2023 | 16:10



Caso você não saiba, a coroação de Rei Charles III está marcada para acontecer no dia 6 de maio e altas polêmicas estão contornando o momento mais especial da vida do filho mais velho de Rainha Elizabeth II.

O maior deles, sem dúvida, foi a participação ou a ausência de Príncipe Harry. No entanto, nesta quarta-feira, dia 12, o mistério finalmente chegou ao fim! Segundo a revista People, o caçula participará da coroação de seu pai. Porém, ele não será acompanhado por sua esposa, Meghan Markle.

Apesar da Duquesa de Sussex ter sido convidada formalmente, ela ficará na Califórnia com os filhos, Archie e Lilibet.

O Palácio de Buckingham está feliz em confirmar que o duque de Sussex participará do serviço de coroação na Westminster Abbey. A duquesa ficará na Califórnia com príncipe Archie e a princesa Lilibet, disse o porta-voz do Palácio de Buckingham.