Melo e Zverev são eliminados na estreia nas duplas em Montecarlo

12/04/2023 | 16:07



Formando dupla com o alemão Alexander Zverev, o brasileiro Marcelo Melo se despediu do Masters 1000 de Montecarlo nesta quarta-feira, logo na rodada de abertura. Amigos fora de quadra, os dois tenistas foram superados pelo monegasco Romain Arneodo e pelo austríaco Sam Weissborn por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4.

"Hoje, infelizmente, não deu para nós aqui. Acho que jogaram muito bem. Foram muito sólidos em todos os aspectos. Não conseguimos encontrar muito o jogo e eles souberam aproveitar isso do primeiro ao último ponto. Realmente jogaram melhor que a gente", analisou Melo.

O brasileiro agora vai disputar o Torneio de Munique, na próxima semana, ao lado do australiano John Peers. Será sua terceira competição no saibro europeu, em preparação para Roland Garros, o segundo Grand Slam da temporada.

Com a queda de Melo, o Brasil ficou sem representantes em Mônaco. Também na estreia nas duplas, Rafael Matos foi derrotado no início da semana, jogando com o espanhol David Vega Hernandez.

MEDVEDEV VENCE

Um dos principais tenistas desta temporada até agora, o russo Daniil Medvedev estreou com vitória ao superar o italiano Lorenzo Sonego por 6/3 e 6/2. Nas oitavas de final, o atual número cinco do mundo vai duelar com Zverev, que venceu sua partida de simples nesta quarta. O ex-número dois do ranking despachou o espanhol Roberto Bautista Agut por duplo 6/4.

Num dos jogos mais aguardados do dia, o dinamarquês Holger Rune confirmou a boa fase e eliminou o austríaco Dominic Thiem, que aos poucos tenta recuperar a melhor forma técnica, por 6/2 e 6/4. O adversário de Rune nas oitavas será o italiano Matteo Berrettini, algoz do argentino Francisco Cerundolo por 5/7, 7/6 (7/1) e 6/4.

Também avançaram nesta quarta o norueguês Casper Ruud, os italianos Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, o alemão Jan-Lennard Struff, o chileno Nicolas Jarry, o checo Jiri Lehecka, o russo Karen Khachanov e o americano Taylor Fritz.