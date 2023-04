Saiba o que fazer no Vale do Café, no Rio de Janeiro, nos feriados de 2023

Redação

12/04/2023



Quem procura o que fazer no Vale do Café, no Rio de Janeiro, encontra bons motivos para viajar em 2023. Os hotéis e atrações da região estão com uma programação repleta de atrativos para celebrar os diversos feriados prolongados agendados para este ano.

A região, que fica a 120 km da capital fluminense, compreende 15 cidades, entre elas Vassouras, Valença, Barra do Piraí, Barra Mansa e Paraíba do Sul. Trata-se de um excelente local para quem busca tranquilidade, conexão com a natureza e, de quebra, aprendizado sobre a história do local, que teve grande importância no período do império, quando foi o maior produtor de café do mundo.

O que fazer no Vale do Café

Vales verdejantes, hotéis, fazendas e cachaçarias se espalham pelo destino. Assim, há muito o que fazer no Vale do Café nos feriados de 2023. Confira algumas opções de experiências.

1º de maio com boa gastronomia e jardim de borboletas

Que tal aproveitar o feriado do Dia do Trabalho para visitar um jardim repleto de borboletas? O Jardim Uaná Etê, após oito anos de ações de reflorestamento com árvores e flores da Mata Atlântica, celebra a temporada das borboletas.

Durante esse período, é possível fazer passeios guiados pelos recantos favoritos das borboletas, com contação de histórias sobre as plantas e intervenções artísticas no jardim. Entre elas, destacam-se o Labirinto da Música, a Árvore das Infinitas Possibilidades e o Bosque dos Sinos. Não deixe de tirar uma foto na Asa, escultura no topo do jardim.

No mesmo dia, uma boa pedida é passar em Miguel Pereira, cidade do Rio de Janeiro que tem se destacado pelas novas atrações turísticas, como a Rua Torta e a Rua Coberta, inspiradas em Gramado. O locam também conta com várias opções de trilhas e cachoeiras.

Miguel Pereira abriga um dos recantos preferidos dos fãs de esportes radicais. Trata-se do restaurante Le Vélo Montagne, com ambiente inspirado nos amantes de mountain bike. O cardápio conta com carnes, massas e pizzas artesanais, servidas no fim da tarde.

Corpus Christi no Vale do Café: café e cachaças artesanais para espantar o frio

Com a chegada do inverno, a vontade de se aprofundar no processo de produção de bebidas quentes aumenta. Na região do Vale do Café, no Rio de Janeiro, é possível conhecer a produção artesanal da cachaça Werneck. A visita à pequena produção sustentável proporciona aos visitantes uma experiência completa, desde os processos de produção até a degustação.

Além disso, as fazendas históricas da região são um atrativo para quem deseja conhecer a produção do café orgânico certificado. Na Fazenda Alliança Agroecológica, em Barra do Piraí, os hóspedes aprendem técnicas de extração e podem desfrutar de um cardápio 100% orgânico de produção local.

Outra opção é a Fazenda das Palmas, em Engenheiro Paulo de Frontin, RJ, que além da produção agroecológica diversificada, oferece uma cachaça orgânica reconhecida mundialmente. A fazenda ainda possui área de lazer com campo de golfe, quadra de tênis, lago e trilhas para caminhada e passeios à cavalo.

Dia das Crianças com celebração da natureza e dos animais

O Dia das Crianças é uma excelente oportunidade para proporcionar uma experiência inesquecível no campo. A Fazenda São Luiz da Boa Sorte, em Vassouras, oferece atividades para os pequenos, incluindo interação com animais, passeios a cavalo e trilhas guiadas. Além disso, as crianças podem aprender mais sobre a história do café no Museu do Café, o único do Estado do Rio de Janeiro dedicado ao tema.

A fazenda também oferece opções de lazer para toda a família, incluindo prainha, caiaque e tirolesa. Os adultos podem desfrutar de suítes finamente decoradas, gastronomia típica de fazenda e um spa para relaxar.

Serviço: o que fazer no Vale do Café

Cachaçaria Werneck

Localizada em Rio das Flores, RJ. Visitação ao alambique e todo o processo de produção da cachaça.

Reservas: (24) 99298-9900

Fazenda Alliança Agroecológica

Localizada em Barra do Piraí, RJ. Hospedagem personalizada com circuito do café e cardápio orgânico.

Reservas: (24) 98807- 6146

Fazenda das Palmas

Localizada em Engenheiro Paulo de Frontin, RJ. Hospedagem com visita a cachaçaria, campo de golfe e ampla área de lazer.

Reservas: (21) 96691-3364

Fazenda São Luiz da Boa Sorte

Localizada em Vassouras, RJ. Hospedagem com pensão completa, bailinho infantil, introdução a montaria e diversas atividades.

Reservas: (21) 99250-9798

Le Vélo Montagne

Localizado em Miguel Pereira, RJ. Restaurante com cardápio de carnes, massas e pizza com ambiente inspirado no universo da mountain bike.

Reservas: (24) 99928-6108

Uaná Etê Jardim Ecológico