Buupe: plataforma vende conteúdos explícitos e fetichistas

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



12/04/2023 | 15:55



A venda de conteúdo sensual na internet tem se tornado cada vez mais comum no Brasil e no mundo. Os famosos “packs do pezinho”, no entanto, evoluíram para fotos e vídeos mais explícitos, incluindo a prática de fetiches. Com o objetivo de suprir as necessidades de produtores e consumidores deste tipo de conteúdo, surgiu o Buupe, uma plataforma brasileira que vem se destacando pela praticidade e uma das menores taxas do mercado.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e compre o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies por apenas R$ 10

A community manager da empresa, Maíra Fischer, explica que além de permitir que modelos publiquem fotos e vídeos mais quentes, os cadastros não são burocráticos e aqueles que são iniciantes na venda e compra de conteúdo erótico não têm dificuldade para começar. “Uma das vantagens é que existem três possibilidades de venda em uma única conta: assinatura, pack e conteúdos gratuitos. Com o Buupe, os produtores podem oferecer diferentes opções aos seus compradores, aumentando assim sua base de fãs.”

O casal Thor (54) e Arlequina (34) está há três meses no Buupe. Eles tinham o costume de se exibir para outras pessoas em plataformas liberais, como o Sexlog, o maior site de sexo e swing da América Latina. “Já colocávamos o material em sites, mas quando percebemos que eles poderiam ser fonte de renda, começamos a produzir conteúdos exclusivos para o Buupe”, conta ela.

Enquanto muito se fala sobre a possibilidade de ganhar dinheiro vendendo fotos eróticas, vale ressaltar que o cuidado e o capricho na hora da produção são elementos fundamentais para o sucesso. “Investimos em locações diferentes como motéis ou viagens, damos atenção especial às lingeries, biquínis, fantasias. Ao mesmo tempo, tudo pode ser usado como forma de sedução, por exemplo, tomar banho, trocar de roupas e calçados, fazer lives”, diz Thor.

Quer investir em criptomoedas de forma confiável? Clique aqui e compre na Bit2Me

Vender fotos na internet é seguro?

É sempre bom lembrar que para ganhar dinheiro vendendo pack é preciso escolher uma plataforma com medidas de segurança para evitar o compartilhamento do conteúdo sem autorização. Maíra explica que o Buupe oferece a opção de marca d’água, além de suporte humanizado aos produtores e clientes, feito por pessoas treinadas e de maneira individual.

Como começar a vender pack de fotos e vídeos no Buupe



Desde o lançamento da plataforma em 2021, o Buupe já movimentou aproximadamente R$ 3 milhões e oferece aos produtores a menor taxa do mercado (18%). Um dos motivos do sucesso é que produtores, iniciantes ou não, podem receber um empurrãozinho da plataforma, que divulga seus perfis para a comunidade, aumentando o engajamento e gerando vendas.

O Buupe também oferece dicas para produtores iniciantes de como ganhar dinheiro vendendo fotos na internet, inclusive para quem, por exemplo, ainda não pode investir em locações e figurinos.