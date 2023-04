Reino Unido: Biden e Sunak querem parcerias contra manipulação de mercados por autoritários

12/04/2023 | 14:14



O presidente americano Joe Biden e o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, disseram que a manipulação dos mercados globais por líderes autoritários demonstram, agora mais do que nunca, a necessidade de parceiros trabalharem juntos para apoiar a saúde econômica e segurança das nações.

A relação comercial entre os Estados Unidos e o Reino Unido demonstraria isso, afirmaram os líderes. Biden visitou Sunak nesta quarta-feira, 12, em Belfast, na Irlanda do Norte.

Os líderes conversaram também sobre a importância de se usar fóruns mundiais como o G7 e o G20 para desafiar a coerção econômica e a manipulação de mercados, e para promover o bem-estar econômico dos países, segundo comunicado do governo britânico.

Eles planejam discutir a questão de segurança econômica no encontro do G7 no próximo mês e na visita de Sunak a Washington em junho, informou o comunicado.