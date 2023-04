Polícia encontra pistas sobre os responsáveis pelo assalto na casa de Ceará e Mirella Santos

12/04/2023 | 14:10



Criminosos invadiram a casa de Ceará e Mirella Santos e levaram uma série de bens de valor. O casal usou as redes sociais para desabafar sobre o episódio e acreditam que o crime possa ter sido cometido por uma pessoa conhecida. Em entrevista ao Balanço Geral, da Record TV, eles deram mais detalhes sobre o ocorrido.

Durante a conversa, a famosa chorou ao falar sobre a situação:

- Viemos de família simples, sempre vi meu pai trabalhando de segunda a segunda, meu pai se aposentou, agora que parou de trabalhar com 80 anos, junto com minha mãe, sempre trabalharam muito.

A esposa de Wellington Muniz ainda lamentou:

- É muito ruim o sentimento que estamos sentindo de chegar em nossa casa? Estávamos viajando em família, as crianças curtindo, semana santa? É muito difícil a gente ter que passar por isso.

Novas informações!

O delegado geral garantiu à Record TV que a polícia pegou imagens das câmeras de segurança e já tem pista dos assaltantes, que seriam líderes de uma quadrilha especializada em roubo a residências.

Segundo noticiado pela emissora, os criminosos entraram pelo portão da garagem, que não apresenta sinais de arrombamento, indicando que os responsáveis podem ter clonado o controle do portão. Portanto, se trataria de um crime premeditado e com algum conhecimento da rotina do casal.