No BBB23, Quarto Deserto é fechado e sisters fazem mudança

12/04/2023 | 14:11



Com a final do BBB23 chegando cada vez mais perto, chegou a hora de fazer algumas mudanças na casa mais vigiada do Brasil. Agora com oito participantes restantes no jogo, a produção anunciou que o Quarto Deserto será fechado definitivamente.

As sisters, que estavam ocupando o cômodo, tiveram que fazer as malas e se mudar para o Quarto Fundo do Mar, onde dormem seus rivais. Amanda, Aline Wirley, Larissa e Bruna Griphao ficaram tristes em deixar suas camas, mas não tiveram escolha.

Quem também estava dormindo no quarto era Cezar Black, mas já havia se mudado na noite anterior e apenas deu uma passadinha para retirar rapidamente os pertencentes que ainda tinha deixado no ambiente.

O aviso da produção ordenou:

- Atenção moradores do Quarto Deserto, arrumem malas e pertences. O quarto será fechado para sempre.