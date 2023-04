Charge do dia

Seri

do Diário do Grande ABC



12/04/2023 | 12:51



A Prefeitura de Mauá anunciou nesta terça-feira (11) pacote de ações para priorizar a segurança em todas as unidades de ensino da cidade. A campanha Paz nas Escolas inclui a criação do botão de pânico, implementação de número próprio para receber denúncias de casos de violência escolar, vistoria de publicações suspeitas nas redes sociais e palestras de conscientização. A gestão também pretende contratar 216 guardas civis municipais até janeiro de 2024 – sendo 100 até agosto. “As 44 escolas municipais são monitoradas por uma central da GCM (Guarda Civil Municipal). O botão de pânico entra em vigor na quarta-feira (12). Se for acionado pelos servidores da educação, ele manda um aviso imediato para a nossa central, que encaminha as equipes ao local”, destaca o prefeito Marcelo Oliveira (PT) ao Diário. O número de telefone para que a população possa denunciar em caso de suspeita é (11) 4512-7675 – já disponível.