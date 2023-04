Palavra do Leitor - 12 de abril de 2023

Da Redação



Comércio de animais

Ainda sobre a missiva da leitora Sandra Martinello (Animais, dia 9), imperativo que as autoridades competentes, prefeitos, deputados, vereadores e entidades de classe tragam à luz da sociedade toda a verdade que pauta o comércio de animais. Não podemos mais viver à sombra da obscuridade que afeta a todos, vitimando às criaturas que sentem medo, ansiedade e empatia como qualquer ser vivo. Urge que tudo isso seja esclarecido.





Adauto Campanella-São Caetano

Cidadania

Políticos erram, por achar que a população está alheia a tudo que se passa nos bastidores do poder. Em nenhum momento param para questionar se suas condutas, moções de congratulações e projetos de lei são relevantes ou se são motivo de escárnio. Não podemos culpá-los. O povo, na verdade, acaba não se manifestando, com isso eles têm a impressão de estarem no caminho certo. Eles não se dão conta de que a cidade é vítima de uma mordaça “invisível”, uma vez que a maioria das famílias ou tem algum parente no serviço público ou está à procura de algum cargo. Por esses motivos deixam de expor seus sentimentos por medo de represálias. Mesmo anestesiado, o povo percebe, comenta a boca pequena e vai formando uma opinião positiva ou negativa sobre cada político. Por esse motivo, alguém precisa avisá-los de que o povo não é bobo. Pode não ter condições de expressar livremente suas opiniões, mas não se deixa enganar com projetos de lei sem pé nem cabeça, com a indecência de aumentar seus próprios salários, aumentar em mais dois vereadores o nosso Legislativo, usar o tratamento de vossa excelência, não cumprir seu papel de fiscalizar o Executivo, criar dia disso, dia daquilo, homenagens nem sempre merecidas e, o que é o pior, com custos elevados aos cofres públicos – resumindo, com o nosso dinheiro. Fora da realidade também estão alguns órgãos de imprensa que elogiam de forma desproporcional algum político, ou espinafram sem dó nem piedade, apenas de acordo com os seus interesses financeiros. Saibam que a população percebe tudo e acaba desacreditando na imprensa.Pelo exposto, sugiro a criação de um conselho de cidadania, formado por moradores não ligados a partidos políticos, sem cargos na municipalidade, sem parentescos políticos, com o objetivo de analisar as condutas dos políticos, sinalizando, quando for o caso, para que voltem à realidade.

Roberto Canavezzi-São Caetano





Cem dias

E já se foram 100 dias do governo ‘L’, do lema “Brasil está de volta” (Política, dia 10). A que se refere? Será que é a volta da corrupção, inchaço da máquina pública, colocação de apaniguados para gerir cofres de empresas estatais como Petrobras, Correios, BNDES e tantas outras? O que estamos vendo até agora é falar mal sistematicamente do governo anterior, do presidente do Banco Central, da Taxa de Juros, do dia 8 de janeiro (suspeitíssimo) e outras coisas mais. De quebra, ainda está matando o programa de privatizações de empresas como Correios, Serpro, EBC e Dataprev, entre tantas. Como sabemos, historicamente estas servem para encaixar apaniguados. E as invasões de terras pelo MST se alastrando pelos quatro cantos do País? Estes não deveriam ser tratados como criminosos? Não deveriam ser presos em um estádio para identificação e responsabilização? Quem financia? Quem orienta? Por enquanto, o governo só está rebatizando nomes de programas sociais como Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida, os mais populares. De novo mesmo, nadica de nada. ‘L’ continua com um discurso raivoso, de ódio e de divisão do Brasil entre o nós e eles. Deveria espelhar-se em Nelson Mandela, que reunificou a África do Sul, chamando adversários políticos para construir um novo país. Bem, aí é querer demais, não é mesmo? Quando este governo vai começar governar e parar de olhar no retrovisor ao invés do para-brisa?





Mauri Fontes - Santo André