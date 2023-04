Carros de aluguel via app: entenda como funciona a modalidade

Da Redação

Aluguel de carros via apps pode resolver diferentes necessidades da vida moderna. Essa modalidade atrai um perfil de consumidor cada vez mais exigente e ao mesmo tempo livre do padrão de compra – do qual acreditava-se que para ser era preciso ter.

Em resumo: aluguel de carros via apps atrai novas gerações e apontam uma nova tendência, na qual o que conta de fato são as experiências.

Diante disso, o aluguel de carros via apps tem se tornado uma opção cada vez mais forte, há os que fazem uma assinatura mensal, semanal ou por hora. E aqueles que alugam para um dia específico ou simplesmente para curtir o final de semana.

De acordo com Diego Lira, CEO da Turbi, empresa 100% digital de tecnologia de locação de veículos, existem pelo menos 7 motivos que tem atraído novos consumidores para o aluguel de carros via apps.

Sem papel, sem fila e sem burocracia

A digitalização do aluguel de carros por assinatura eliminou a necessidade de ir até locadora preencher papéis em um processo burocrático e demorado. Para o especialista, “alugar um carro hoje é mais fácil do que se imagina, basta fazer um cadastro online, onde o usuário comprova seus documentos de identidade e habilitação para ser aprovado em poucos minutos”, explica Lira.

Flexibilidade

Em uma plataforma digital é mais fácil ajustar o tempo de aluguel de acordo com sua necessidade. E a renovação também é mais simples, explica Diego: ”Na Turbi, por exemplo, a locação só termina quando o cliente entrega o veículo e esse processo acontece pelo aplicativo. O cliente não é penalizado por não devolver o carro na data programada, ele pode simplesmente continuar com o carro e devolver quando puder, pagando apenas as horas adicionais”.

Veículos para alugar perto de você

Segundo Diego, a melhor estratégia é cobrir o maior número de regiões possível. Na Turbi, por exemplo, os pontos parceiros estão espalhados entre São Paulo, Guarulhos, Santo André, São Caetano, São Bernardo, Osasco, Barueri e Taboão da Serra, ao alcance de poucos minutos em diferentes bairros, como todo o centro, Lapa, Itaquera, Santana, Vila Mariana, Pinheiros e muitos outros.

Cansou do carro? Pode trocar!

O aluguel de carros possibilita que você troque de carro diariamente, se quiser. Está com um carro compacto para andar na cidade, mas vai fazer uma viagem que precisa de mais espaço no porta-malas? É só trocar por outro! Assim, você tem sempre consigo um carro que atende perfeitamente suas necessidades e que não te deixa na mão.

Funcionamento e atendimento 24/7

Com cadastro digital e carros disponíveis em estacionamentos parceiros abertos 24h por dia, você não precisa esperar o horário comercial para pegar ou devolver seu carro quando quiser. Além disso, se tiver um problema, não vai faltar um atendente em nenhuma hora do dia para te ajudar.

Vistoria 100% Digital

Esse também é um ponto que elimina muito tempo perdido com burocracias. Segundo Lira, “o momento da vistoria em uma locadora convencional pode te dar um bom ‘chá de cadeira’. Mas hoje a vistoria pode ser feita em um formato 100% digital, onde o assinante precisa enviar algumas fotos em detalhes de seu veículo alugado antes de finalizar uma assinatura.

Economia

“Com certeza esse é um dos principais motivos pelos quais a demanda por carros em uma plataforma 100% digital está crescendo”, explica o CEO. “Antes de se pensar na economia de gastos fixos com um carro próprio, como IPVA, seguro e manutenção, é preciso considerar a economia de tempo com burocracias que não fazem mais sentido”, finaliza.