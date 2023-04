Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC vai à China

Da Redação



12/04/2023 | 11:39



Moiséis Selerges, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, seguiu ontem para a China na caravana do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo o sindicalista, a intenção é participar de reuniões com empresas e com representantes de sindicatos chineses.

“Estou muito feliz de fazer parte da delegação do presidente Lula que vai à China. Vamos representar os metalúrgicos, discutir a questão da indústria e também conversar com os chineses. Voltamos no fim de semana e, espero, com respostas boas”, declarou.

Selerges estava relacionado no grupo que acompanharia Lula à China no fim do mês passado. Entretanto, o presidente teve um problema de saúde e não viajou. “Nossa ida é fundamental, pois nosso sindicato sempre pautou a importância da reindustrialização no nosso País e a China será um ator importante nesta questão. “Queremos ter a conversa com os chineses de igual para igual. Queremos que a China invista no Brasil para gerar empregos no País todo e em especial no Grande ABC”, disse na ocasião.