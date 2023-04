Sescs da região promovem programação sobre saúde mental e qualidade de vida

Beatriz Mirelle

do Diário do Grande ABC



12/04/2023 | 11:20



O Sesc Santo André e Sesc São Caetano participam do projeto gratuito “Inspira – Ações para uma vida saudável”, que ocorre em mais de 30 unidades do Estado de São Paulo durante este mês. No Grande ABC, a programação começa nesta quinta-feira (13) e permanece por uma semana. As atividades têm como objetivos trabalhar a saúde mental e promover ações para impulsionar a qualidade na rotina dos participantes.

As práticas têm início com o “Lounge Relaxamente”, em São Caetano, nesta quinta-feira, das 16h às 20h. O espaço tem capacidade para receber 90 pessoas. Na mesma unidade, localizada na Rua Piauí, 554, na Santa Paula, estão programadas quatro sessões de yoga restaurativa na sexta-feira (14) e uma no sábado (15). A prática é instruída pela professora Pollyanna Grotti, que utiliza posturas para acionar respostas de relaxamentos físico e emocional. Há também aulas especiais de yoga com educadores do Sesc. Elas possuem ênfase na respiração e em exercícios de controle rítmico. Ocorrem na segunda-feira (17), terça-feira (18), quarta-feira (19) e quinta-feira (20).

Essas atividades são feitas na Sala de Ginástica dois. Todos os horários estão disponíveis na arte ao lado.

Em Santo André, a programação começa na sexta-feira, pela manhã, com Jardim Zen- Construção e Prática, promovido pelo terapeuta Márcio Valério. Segundo o Sesc, os jardins de pedra japoneses, situados principalmente dentro de templos de linhagem Zen, conseguem de transmitir e conduzir serenidade e equilíbrio. A partir das orientações do professor, a proposta da vivência gratuita é que os participantes construam o próprio jardim Zen. A atividade se repete no domingo à tarde no espaço de eventos da unidade da Rua Tamarutaca, número 302, na Vila Guiomar. As inscrições são feitas no local com 30 minutos de antecedência. A atividade de equilíbrio emocional, mental e físico, com terapeuta Wanda Patrocínio, será no sábado, na Sala de Múltiplo Uso. O Lounge RelaxaMente acontecerá em Santo André no domingo, com meditação guiada no Espaço de Eventos. A ação “Afetoterapêuticos”, com o Coletivo Unsquepensa Arte, será no mesmo dia, na sala de convivência, das 14h às 18h.