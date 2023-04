Marido de Fred Nicácio elogia participação do médico no BBB23: - Até ele sair, foi protagonista do programa

12/04/2023 | 11:11



Na manhã desta quarta-feira, dia 12, o marido de Fred Nicácio participou do Encontro para falar sobre a eliminação do médico no BBB23. Fábio Gelonese começou contando como foi assistir à saída do amado.

- Foi emocionante, eu esperava que ele ficasse, a internet e grande parte do Brasil falava isso. Mas a gente sabe que são vários fatores que definem o paredão. Não só a quantidade de pessoas que querem que ele fique, mas a quantidade de votos. Nessa edição, a gente está observando que as torcidas tem um peso muito grande nisso. Tem uma torcida bem forte aí que me parece ser mais forte que a jogadora.

Ao ser questionado sobre qual o principal motivo para o famoso ter sido escolhido para voltar ao programa, através da repescagem, e o que resultou em sua eliminação novamente, ele explicou:

- Eu acho que dos participantes que entraram na casa, ele foi o protagonista do começo do jogo. Até ele sair, foi protagonista do programa. Por conta de toda a trajetória dele, tudo o que ele fez naquele começo, escolheram ele. Agora, a saída eu acredito que foi mais por conta dessa torcida que tem aqui fora.

Fabio ainda disse que Fred teve mais de uma fase dentro da casa mais vigiada do Brasil.

- Ele entrou diferente, eu acho que é totalmente natural. Ele veio aqui para fora, enxergou algumas coisas e voltou de uma maneira diferente, mais calmo, mais coeso, mas também sendo ele. É um outro lado dele. Eu acho que ele teve três momentos: o momento antes da saída daquele paredão que foi junto com a Marília, quando voltou dele e esse momento que voltou daqui de fora. Foi uma oportunidade única que ele teve de retornar três vezes ao programa. Ele optou por ter esse comportamento um pouco mais neutro.

E explicou que o médico decidiu adotar outra abordagem do jogo para se preservar.

- Foi estratégico. Eu acho que ele quis tentar não entrar em tantos embates gratuitamente. Queria esperar o embate chegar até ele, se preservar um pouquinho.[...] Ele queria curtir um pouquinho, não conseguiu no começo curtir tanto. Teve muita perseguição em cima dele. Agora, nessa última temporada dele, queria aproveitar mais, curtir mais, ser mais feliz lá dentro.

O marido de Nicácio finalizou com um elogio ao amado:

- Ele está feliz, se sentindo vitorioso, com a missão dele cumprida, a gente está muito contente. Estou muito orgulhoso da trajetória dele no programa, foi incrível. Ele escolheu um caminho que levasse ele a ser vitorioso, então foi vitorioso.