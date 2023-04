Sarah Aline faz pedido misterioso para Ricardo Alface embaixo do edredom; veja o que rolou na madrugada do BBB23

12/04/2023 | 11:11



A casa do BBB23 está pegando fogo! E não só pelas tretas ou jogo acirrado, mas especialmente pelas carícias trocadas por Sarah Aline e Ricardo Alface. Depois da sister ter vencido a Prova do Líder, na última quinta-feira, dia 12, o clima esquentou entre eles embaixo do edredom.

Primeiro, eles bateram um papo, mas, logo foram para debaixo das cobertas e Sarah lembrou que o amado estava devendo algo para ela. O que? Eles não especificaram, mas se tratava de algo que ele só poderia fazer escondido. Eita!

- Eu faço já já, tentou argumentar Alface.

Mas Sarah insistiu:

- Já Já, não. Tem que ser agora. Agora você vai dormir e eu vou descer.

Depois de alguns minutinhos, os dois ficaram completamente debaixo do edredom e foi possível ouvir o barulho de alguns beijos. O que eles fizeram? Ficaremos na curiosidade.

Discussão entre Larissa e Cezar Black

E olha que não foi só o fogo da paixão que queimou no BBB23. Larissa e Cezar continuaram se estranhando e a coisa ficou feia depois de mais uma formação de paredão, que colocou Black na berlinda com Amanda e Aline Wirley.

Larissa se estressou após, novamente, Cezar dizer que ela tinha vantagens por ter saído do programa.

- Você não faz m***a nenhuma!

- É, quem faz é você, Larissa... Lembra que você já saiu e voltou. Não esqueça, rebateu Cezar.

- Você também tem a possibilidade de sair, meu filho. Se eu saí foi por erro meu, se eu voltei eu tive uma oportunidade.

- É, você teve a oportunidade de voltar, rever seus erros e saber o que aconteceu. Coisa que ninguém teve aqui.

- O que você tá querendo dizer com isso? Você é um arregão! Não tem conteúdo.

- Ah, Larissa, a sua tática é essa... Você saiu e voltou cheia de informação.

Larissa ficou abalada com a briga e recebeu apoio até de Domitila.

- Eu não estou aqui para ter vantagem em cima de ninguém. Não estou! Nunca usei os erros de ninguém aqui para estar com vantagem em cima de vocês, desabafou Lari.

- Vendo você chorando assim, desse jeito, eu sinto o quão difícil esse tema é para você. E isso me deixa triste. Eu sei que são apenas palavras ao vento, mas não precisa ficar triste por conta disso, disse Domi.

- É que esse é um questionamento que tenho dentro de mim. Tipo, será que eu mereço menos o prêmio por já ter saído?, explicou Larissa.

Eita!