Vitão revela que jogou cabelo no mar após raspar: - Foi uma manhã de libertação

Se preparando para iniciar uma nova fase, com o lançamento do álbum Toda Manhã, Vitão raspou a cabeça e abriu mão de uma de suas marcas registradas. O cantor revelou em entrevista à revista GQ que ele mesmo passou a máquina na cabeça durante uma madrugada em São Paulo.

- Saí pelas ruas de São Paulo e fui grafitando artes visuais do meu disco e ao longo dessa noite, fui raspando o cabelo aos poucos.

O artista ainda contou que foi até Santos jogar os fios no mar.

- Para amanhecer o dia, fui para Santos raspar a última metade do cabelo e jogar no mar. Foi uma manhã de libertação.

E explicou o motivo de ter escolhido a cidade litorânea para completar o ritual:

- Tenho família [em Santos] e passei muitas férias. Escolhi uma praia onde eu fiz muitos pedidos de ano novo quando era moleque. O pedido não foi necessariamente para Iemanjá, foi como uma oferenda e sacrifício para a mãe natureza, por tudo que meu cabelo fez por mim e também a vontade de deixar muita coisa para trás.

Apesar da mudança radical no visual, o famoso confessou que amou abandonar o cabelo longo:

- Cara, não estou sentindo falta de nada. Estou me sentindo maravilhoso, um gostoso. Estou nascendo de novo. Sinto que, em certas fases da minha vida, eu estive morto por dentro. Agora, estou nesse momento de renascimento com o meu novo álbum.

No entanto, a família e amigos de Vitão ficaram surpresos com a decisão:

- Liguei para a minha mãe e ela chorou por 24 horas seguidas, fez um drama.

O artista teve receio de raspar a cabeça por conta da identidade visual, mas acabou tomando coragem:

- Nos últimos tempos eu estava me sentindo na mesmice e existia esse peso: Não pode [raspar] porque é a sua marca e o que faz as pessoas te reconhecerem. Depois eu entendi que não. A minha marca é a minha música.

O novo álbum será lançado na próxima sexta-feira, dia 14.

Visual colorido

Vitão decidiu investir em uma peruca roxa para marcar presença em um evento de lançamento da série do Disney+, Tá Tudo Certo, da qual faz parte do elenco. Para comemorar, o cantor compartilhou alguns cliques do look nas redes sociais e escreveu:

Hoje lança meu primeiro trabalho como ator, a série Tá Tudo Certo da Disney+. É uma honra estar ao lado dessa gente linda e talentosa. Hoje estou encarnando mais um personagem de mim mesmo, aproveitando o clima de conto de fadas. Quinta-feira tem disco novo no mundo.