O que fazer em Washington D.C. – 25 atrações imperdíveis, roteiro e dicas

Paulo Basso Jr.

Do Rota de Férias



12/04/2023 | 10:55



Aqui você encontra um guia completo com tudo o que fazer em Washington D.C. em roteiros de um, dois, três ou até mais dias. Há uma seleção detalhada com as principais atrações da capital dos EUA, além de dicas essenciais para quem vai viajar para lá.

Você sabia, por exemplo, que é possível visitar o Capitólio e diversos outros pontos turísticos de Washington D.C. gratuitamente? Até na Casa Branca, em tese, dá para entrar, embora seja mais difícil.

Paulo Basso Jr. Casa Branca

Você verá como fazer tudo isso mais para baixo e entenderá porque é fundamental se planejar e reservar as entradas com antecedência. Esta é, de cara, a maior dica para quem pretende viajar para lá.

Do contrário, você correrá sérios riscos de, na hora, encontrar tudo lotado e sem acesso, sobretudo nos meses em que Washington D.C. fica mais cheia, como o fim de março e o começo de abril, além do verão. Isso vale para os principais pontos turísticos e museus da capital americana.

Mas não se preocupe, pois vou indicar todos os links necessários para garantir as visitas às atrações que não podem ficar de fora do roteiro.

O que fazer em Washington D.C.

Paulo Basso Jr. Washington Monument, no National Mall

Washington D.C. é uma cidade segura, limpa e charmosa. Apesar de ser grande para os padrões americanos e ter uma cena jovem bem marcante, preserva certa tranquilidade e conta com ruas lindamente enfeitadas por flores durante o ano todo.

Na prática, trata-se de um lugar clássico, mas cool. E que, de quebra, conta com excelentes restaurantes (de todos os preços). Não à toa, é um dos meus destinos preferidos nos EUA.

As principais atrações de Washington D.C. são:

Casa Branca National Mall Capitólio dos EUA Library of Congress (Biblioteca do Congresso) Washington Monument Reflecting Pool Lincoln Memorial World War II Memorial Constitution Gardens Vietnam Veterans Memorial Korean War Veterans Memorial Martin Luther King Jr. Memorial Lago Tidal Basin Jefferson Memorial National Museum of African American History and Culture National Air and Space Museum National Museum of Natural History National Gallery of Art United States Holocaust Memorial Museum Outros museus Georgetown Dupont Circle Capitol Hill Monumentos iluminados à noite Old Town Alexandria

Vou detalhar cada uma delas mais abaixo. Para facilitar sua vida, dividi este artigo nos seguintes tópicos:

Onde fica Washington D.C.

Quando ir a Washington D.C.

Época das cerejeiras em Washington D.C.

Washington D.C. – Dicas essenciais

Seguro viagem EUA

Como chegar a Washington D.C.

Como ir do aeroporto para o centro de Washington D.C.

Transporte em Washington D.C.

25 atrações de Washington D.C.

Roteiro de 1, 2 e 3 dias em Washington D.C.

Melhores restaurantes de Washington D.C.

Onde ficar em Washington D.C.

Dicas de viagem para os EUA

E aí, pronto para descobrir a capital dos EUA neste guia completo?

Onde fica Washington D.C.

Washington D.C., ou simplesmente D.C. para os americanos, é a capital dos Estados Unidos e está localizada na costa leste do país. A sigla D.C. refere-se a District of Columbia (Distrito de Colúmbia).

Encravada entre os estados de Maryland e Virgínia (bastam alguns minutos de carro para visitar esses destinos), Washington D.C. é uma cidade independente e não faz parte de nenhum estado americano. Com uma área de aproximadamente 177 km², a cidade que foi fundada em 1790 na região nordeste dos EUA é banhada pelo Rio Potomac, que a corta em duas partes.

Siga o Instagram @rotadeferias e confira matérias e bastidores das nossas viagens pelo Brasil e pelo mundo.

Quando ir a Washington D.C.

Paulo Basso Jr. Cerejeiras no Lago Tidal Basin com o Washington Monument ao fundo

A melhor época para visitar Washington D.C. é o início da primavera, sobretudo na última semana de março e na primeira de abril, quando geralmente ocorre a cherry blossom, a florada das cerejeiras que domina algumas paisagens da cidade (escrevo mais sobre isso no próximo tópico).

De qualquer forma, a capital das EUA tem as estações bem marcadas e pode ser visitada com qualidade em qualquer épica do ano. Veja o que você encontrará por lá dependendo da sua escolha:

Primavera (março a maio)

A primavera é uma das melhores épocas para visitar Washington D.C., pois o clima ameno e as temperaturas agradáveis tornam a cidade um espetáculo florido. Os famosos cerejeiras, presente do Japão em 1912, que cercam o Lago Tidal Basin, florescem em meados de março até o início de abril, proporcionando um cenário deslumbrante de flores cor de rosa e brancas. Além disso, muitos eventos ao ar livre, festivais e atividades culturais acontecem durante a primavera, tornando a visita a Washington D.C. ainda mais especial.

A primavera é uma das melhores épocas para visitar Washington D.C., pois o clima ameno e as temperaturas agradáveis tornam a cidade um espetáculo florido. Os famosos cerejeiras, presente do Japão em 1912, que cercam o Lago Tidal Basin, florescem em meados de março até o início de abril, proporcionando um cenário deslumbrante de flores cor de rosa e brancas. Além disso, muitos eventos ao ar livre, festivais e atividades culturais acontecem durante a primavera, tornando a visita a Washington D.C. ainda mais especial. Verão (junho a agosto)

O verão em Washington D.C. é quente e úmido, com temperaturas que podem chegar aos 30°C. No entanto, é também a época em que a cidade fica bombada, com uma série de eventos ao ar livre, festivais, shows e atividades turísticas em pleno vigor. É uma ótima época para explorar as áreas externas e aproveitar as diversas opções de entretenimento que a cidade oferece.

O verão em Washington D.C. é quente e úmido, com temperaturas que podem chegar aos 30°C. No entanto, é também a época em que a cidade fica bombada, com uma série de eventos ao ar livre, festivais, shows e atividades turísticas em pleno vigor. É uma ótima época para explorar as áreas externas e aproveitar as diversas opções de entretenimento que a cidade oferece. Outono (setembro a novembro)

O outono em Washington D.C. é uma das épocas mais bonitas para visitar a cidade. As folhas das árvores mudam de cor, criando um cenário espetacular de tons de laranja, vermelho e amarelo. O clima ameno torna a estação perfeita para caminhar pelos parques e apreciar os monumentos e memoriais da cidade, sem o aglomerado de turistas do verão. Além disso, o outono também é a época em que muitos eventos culturais e festivais acontecem em Washington D.C.

O outono em Washington D.C. é uma das épocas mais bonitas para visitar a cidade. As folhas das árvores mudam de cor, criando um cenário espetacular de tons de laranja, vermelho e amarelo. O clima ameno torna a estação perfeita para caminhar pelos parques e apreciar os monumentos e memoriais da cidade, sem o aglomerado de turistas do verão. Além disso, o outono também é a época em que muitos eventos culturais e festivais acontecem em Washington D.C. Inverno (dezembro a fevereiro)

O inverno em Washington D.C. é frio, com temperaturas que podem chegar a abaixo de zero, mas também pode ser uma época encantadora para visitar a cidade. Durante a temporada de Natal, a capital dos EUA é decorada com luzes, enfeites e árvores, em meio a uma atmosfera mágica. É também a época em que muitos eventos de inverno, como a patinação no gelo no National Gallery of Art Sculpture Garden e no Washington Harbour, ocorrem por lá.

Época das cerejeiras em Washington D.C.

Paulo Basso Jr. Florada das cerejeiras em Washington D.C.

A florada das cerejeiras é um acontecimento aguardado ansiosamente todos os anos em Washington D.C. A cidade se enche de expectativa entre meados de março e a primeira quinzena de abril, enquanto os olhos atentos buscam a primeira indicação de quando as cerejeiras irão florescer.

Vale dizer que o processo é imprevisível, uma vez que as cerejeiras só florescem quando estão prontas. Por isso, a data pode variar de um ano para outro, mas geralmente dura cerca de duas semanas, colorindo a capital americana em branco e rosa.

Para saber quando as cerejeiras estarão em plena floração, a dica é ficar de olho até o último momento nas informações atualizadas disponíveis aqui.

Vale dizer que a época das cerejeiras é a mais cara e lotada da cidade. Mesmo assim, a oportunidade de ver os principais monumentos de D.C., como o Jefferson Memorial, o Franklin Delano Roosevelt Memorial e o Martin Luther King Memorial, adornados com as cores emanadas pelas árvores é algo inesquecível.

O melhor lugar para ver as cerejeiras em Washington D.C. é ao redor do Lago Tidal Basin. Ali, tudo remete a um cartão-postal. É incrível, para valer.

Uma curiosidade: as mais de 3 mil cerejeiras presenteadas pelo governo do Japão aos EUA tornam Washington D.C. o segundo lugar mais espetacular do mundo para apreciar esse fenômeno natural, ficando atrás apenas do país oriental.

Washington D.C. – Dicas essenciais

Paulo Basso Jr. Lincoln Memorial, em uma das extremidades do National Mall

De todas as cidades grandes que conheci no mundo, Washington D.C. é a que mais precisa de planejamento prévio caso a ideia seja ir às principais atrações locais gastando pouco (ou nada) e sem dar de cara nas portas. Veja o que você precisa saber antes de visitar a capital dos EUA.

Faça reservas antecipadas para atrações populares

Muitas atrações, como o Capitólio, o Washington Monument (o famoso obelisco) e alguns museus populares, a exemplo do National Air and Space Museum, do United States Holocaust Memorial Museum e do National Museum of African American History and Culture, são gratuitas, mas exigem a apresentação de tíquetes reservados com antecedência.

Ir à Casa Branca, então, é ainda mais complexo, já que é preciso entrar em contato com a embaixada do Brasil em Washington D.C. Pelo menos o tour também é gratuito.

Portanto, é essencial verificar os sites oficiais dessas atrações e fazer reservas antecipadas quando possível, especialmente durante períodos de alta temporada.

Saiba como é a segurança em locais governamentais

Esteja preparado para passar por procedimentos de segurança rigorosos, como detectores de metais e inspeção de bolsas, ao visitar locais como o Capitólio, a Casa Branca e outros edifícios governamentais. Certifique-se de seguir as regras e regulamentos de segurança e esteja preparado para mostrar documentos de identificação válidos.

Em geral, o processo é simples e rápido. Em alguns lugares, é preciso tirar tudo do bolso, como se estivesse entrando em um banco. Em outros, não. Basta passar pelos detectores de metais e, caso algo seja apontado, mostrar.

Bolsas e mochilas são aceitas sem problemas, mas muitas vezes, revistadas.

Esteja preparado para caminhar

Paulo Basso Jr. Caminha-se bastante para visitar os pontos turísticos de Washington D.C.

Washington, D.C. é uma cidade compacta e muitas atrações estão localizadas em uma área central conhecida como National Mall, que tem 3 km e é um enorme parque que liga o Lincoln Memorial ao Capitólio. Ali estão o Washington Monument e diversos museus.

Embora o metrô seja uma opção conveniente de transporte, também é comum caminhar entre as atrações ao longo do National Mall. Ou, ainda, alugar bikes e patinetes elétricos Portanto, viaje com calçados e roupas confortáveis.

Verifique os horários de funcionamento das atrações

As atrações em Washington, D.C. têm horários de funcionamento e dias de fechamento variados. Antes de sua visita, verifique tudo que você deseja visitar nos sites oficiais. Algumas atrações podem fechar em dias específicos da semana ou ter horários especiais durante feriados ou eventos especiais.

Na maioria dos casos, os pontos turísticos mais populares da cidade, como o Capitólio e os museus, ficam abertos para visitação das 9h ou 10h às 17h ou 17h30.

Explore os museus gratuitos da Smithsonian Institution

Paulo Basso Jr. Queda d’água no National Museum of African American History and Culture

Washington, D.C. abriga a maior coleção de museus gratuitos do mundo, todos pertencentes à Smithsonian Institution. Entre eles estão o National Museum of American History, o National Museum of Natural History e a National Gallery of Art.

Há opções para todos os gostos, inclusive para crianças. Mesmo quem não se liga em arte encontra algum museu interessante por lá, que explora aviões, espionagem, os horrores do Holocausto e muito mais.

A maior parte dos museus da capital americana fica no National Mall.

Seguro viagem EUA

Ao ir para Chicago ou qualquer outro destino dos EUA, não deixe de fazer um seguro viagem. Afinal, os custos com saúde no país são caríssimos e todos estão sujeitos a imprevistos.

Caso você tenha comprado as passagens aéreas com cartão de crédito, verifique se você não tem direito a um plano de seguro viagem. Do contrário, entre neste comparador online, que vasculha as principais seguradoras de viagem com pacotes nos EUA em busca dos melhores preços, sem que você precise ficar entrando no site de cada uma delas.

Assim, você economiza e ainda ganha tempo na hora de fechar o seguro viagem para os EUA. Depois de fazer sua escolha, use o cupom abaixo na caixa “Cupom de desconto” e ganhe 15% de desconto.

Seguro viagem EUA – Pesquise as melhores opções do mercado e ganhe 15% de desconto ao usar o cupom ROTADEFERIAS15 neste comparador online.

Como chegar a Washington D.C.

Paulo Basso Jr. Aeroporto Nacional Ronald Reagan

Apenas a United Airlines oferece voos diretos de São Paulo (GRU) para Washington D.C. (IAD). Outra opção é fazer uma ou mais conexões em outras cidades dos EUA, como Miami, Nova York, Atlanta e Dallas, ou mesmo de outros países, a exemplo do Canadá e do Panamá. Neste caso, você pode aterrizar lá no Aeroporto Nacional Ronald Reagan de Washington (DCA), também.

Na hora de pesquisar passagens aéreas para os EUA, vale a pena usar o site Skyscanner. Isso porque ele compara os preços de todas as operadoras aéreas que viajam do Brasil para lá e lista as melhores opções. Dá para criar alertas de aviso quando os preços do roteiro escolhido baixarem, encontrar as passagens mais baratas em determinados períodos e muito mais.

Como ir do aeroporto para o centro de Washington D.C.

Existem várias opções para se deslocar do Aeroporto Internacional de Washington Dulles (IAD) ou do Aeroporto Nacional Ronald Reagan de Washington (DCA) para o centro de Washington D.C., a capital dos Estados Unidos. Aqui estão algumas opções:

Metrô (Metrorail): Ambos os aeroportos têm estações de metrô que oferecem conexões diretas para o centro de Washington D.C. A estação de metrô do Aeroporto Internacional de Washington Dulles (IAD) é a Silver Line Express Bus, que leva os passageiros até a estação Wiehle-Reston East da Silver Line, uma das linhas do Metrorail. A partir da estação Wiehle-Reston East, você pode pegar o trem Metrorail Silver Line até o centro de Washington D.C. A estação de metrô do Aeroporto Nacional Ronald Reagan de Washington (DCA) está localizada diretamente no terminal, e você pode pegar as linhas de metrô Amarela ou Azul para chegar ao centro de Washington D.C.

Ambos os aeroportos têm estações de metrô que oferecem conexões diretas para o centro de Washington D.C. A estação de metrô do Aeroporto Internacional de Washington Dulles (IAD) é a Silver Line Express Bus, que leva os passageiros até a estação Wiehle-Reston East da Silver Line, uma das linhas do Metrorail. A partir da estação Wiehle-Reston East, você pode pegar o trem Metrorail Silver Line até o centro de Washington D.C. A estação de metrô do Aeroporto Nacional Ronald Reagan de Washington (DCA) está localizada diretamente no terminal, e você pode pegar as linhas de metrô Amarela ou Azul para chegar ao centro de Washington D.C. Táxi ou Uber/Lyft: Táxis, Uber e Lyft são opções populares de transporte do aeroporto para o centro de Washington D.C. Você pode pegar um táxi ou solicitar um Uber ou Lyft no local designado para transporte de passageiros fora do terminal de chegadas dos aeroportos. O tempo de viagem varia de acordo com o tráfego. Do Washington Dulles, costuma dar pouco mais que 40 minutos. Do Ronald Reagan, em torno de 20 minutos. Isso tudo fora dos horários de pico.

Táxis, Uber e Lyft são opções populares de transporte do aeroporto para o centro de Washington D.C. Você pode pegar um táxi ou solicitar um Uber ou Lyft no local designado para transporte de passageiros fora do terminal de chegadas dos aeroportos. O tempo de viagem varia de acordo com o tráfego. Do Washington Dulles, costuma dar pouco mais que 40 minutos. Do Ronald Reagan, em torno de 20 minutos. Isso tudo fora dos horários de pico. Ônibus : Há também serviços de ônibus que conectam os aeroportos ao centro de Washington D.C. No Washington Dulles (IAD), você pode pegar o Silver Line Express Bus para a estação Wiehle-Reston East do Metrorail, como mencionado acima. Há várias empresas de ônibus que oferecem serviços de transporte do Ronald Reagan para o centro de Washington D.C.

: Há também serviços de ônibus que conectam os aeroportos ao centro de Washington D.C. No Washington Dulles (IAD), você pode pegar o Silver Line Express Bus para a estação Wiehle-Reston East do Metrorail, como mencionado acima. Há várias empresas de ônibus que oferecem serviços de transporte do Ronald Reagan para o centro de Washington D.C. Aluguel de carro: Se você preferir ter mais autonomia de locomoção, pode optar por alugar um carro no aeroporto e dirigir até o centro de Washington D.C. Ambos os aeroportos têm várias locadoras de veículos disponíveis. Minha recomendação é consultar este comparador online de preços de locadoras, que lista as melhores opções.

Transporte em Washington D.C.

Paulo Basso Jr. Caminha-se bastante em Washington D.C., mas os cenários compensam

Uma das características marcantes de Washington D.C. é seu planejamento urbano, que foi projetado pelo arquiteto e urbanista francês Pierre Charles L’Enfant no final do século 18 para dar vida à capital dos EUA.

O traçado da cidade é composto por avenidas largas e ruas numeradas que se cruzam em ângulos retos, formando um padrão de grade, o que facilita a locomoção e a identificação dos pontos de referência.

O sistema de metrô de Washington, D.C., conhecido como Metrorail, é uma forma conveniente de se locomover pela cidade. Ele cobre a maior parte das atrações turísticas e é uma opção rápida e econômica de transporte. Recomendo adquirir um cartão SmarTrip, que é recarregável e permite o uso fácil e conveniente não apenas do metrô, mas também dos ônibus locais.

Fora isso, como mencionado acima, prepare-se para caminhar bastante, sobretudo na região do National Mall. A boa notícia é que a região é plana e tem lindas vistas.

Outra boa dica é usar os ônibus hop-on hop-off, nos quais você pode subir e descer quantas vezes quiser ao longo do dia em diversos pontos próximos às principais atrações da cidade. Dá para conferir o itinerário e reservar aqui, antes mesmo de sair do Brasil.

Para quem pretende conhecer locais mais afastados, como Old Town de Alexandria, na Virginia, a dica é alugar um carro. A cidade está a apenas 20 minutos de Washington D.C. e concentra uma das melhores vidas noturnas da região.

25 atrações em Washington D.C.

Há muito o que fazer em Washington D.C. Rica em história, cultura e política, a capital dos EUA tem atrações para todos os gostos. E o melhor de tudo é que muitas delas estão próximas, na região do National Mall, o que facilita bastante a montagem do roteiro.

Veja os 25 principais pontos turísticos da capital americana em detalhes, com atenção redobrada para as que oferecem reservas antecipadas de tíquetes.

1 – Casa Branca

Paulo Basso Jr. Casa Branca iluminada à noite

A Casa Branca é a residência e o escritório oficial dos presidentes dos Estados Unidos. É composta por seis andares (incluindo dois andares subterrâneos), 132 quartos e 32 banheiros. Isso sem contar os belos jardins e edifícios governamentais que a cercam, como o imponente Eisenhower Executive Office Building.

Apesar da cerca de grades, é tranquilo observá-la do lado de fora. Para isso, basta ir até o endereço 1600 Pennsylvania Avenue NW. Você chegará surpreendentemente perto e terá uma ampla vista da fachada, bem como dos jardins à frente.

Há muitos guardas nos arredores e, vez por outra, a rua fica fechada, o que obriga todos a irem para a rua paralela, a H St NW. De lá, também dá para ver a residência mais visitada dos EUA, mas com um pouco mais de distância.

É possível até fazer um tour no interior da Casa Branca, mas o processo é complicado. No site oficial da residência, eles informam que se deve fazer um pedido especial, com antecedência, para a embaixada do Brasil em Washington D.C. Em seu site oficial, porém, a embaixada afirma que o governo americano inviabiliza este processo.

Ou seja, é difícil. Há quem diga que, ligando para o telefone +1 202-456-7041 (atendimento em inglês), é possível agendar a visita. Eu não consegui, mas vale a tentativa, né?

Outro lugar icônico de Washington D.C, que aceitava tours por meio de agendamento na embaixada é o Pentágono, mas ele está fechado para visitas no momento.

Endereço : 1600 Pennsylvania Avenue NW

2 – National Mall

Paulo Basso Jr. National Mall visto desde o mirante do Washington Monument

Se você for a Washington D.C. pela primeira vez, prepare-se para deparar-se muitas vezes com o National Mall. Trata-se de uma área arborizada com cerca de 4 km de comprimento, que liga o Capitólio dos EUA ao Lincoln Memorial.

É no National Mall também que está grande parte das atrações listadas abaixo, como o Washington Monument e o World War II Memorial. É lá, também, que ficam os famosos museus da Smithsonian Institution.

Vale dizer que não há restaurantes nos parques, mas diversos food trucks. Não espere nada rebuscado, mas há boas opções para piquenique, como sanduíches e sorvetes.

3 – Capitólio dos EUA

Paulo Basso Jr. Tour no Capitólio dos EUA

Símbolo máximo da democracia americana, o Capitólio dos EUA desponta no cenário do National Mall graças à sua imponente cúpula, que pode ser vista de longe. Do parque, observa-se a parte de trás do prédio, já que a fachada frontal e o centro de visitantes ficam do outro lado.

Mais do que fazer fotos na porta, vale a pena fazer um tour no Capitólio. Para isso, você precisa fazer reserva com antecedência. No horário marcado, é só comparecer ao centro de visitantes, passar pela segurança e seguir instruções no andar inferior.

Você será encaminhado para um grupo que, na companhia de um guia, passará por algumas salas do Capitólio. Com um fone de ouvido, você fica sabendo de detalhes da cúpula e das diversas estátuas que ornamentam o edifício.

Ali estão também a Câmara e o Senado dos EUA, mas os tours regulares não dão acesso às salas. É possível entrar lá apenas quando há alguma sessão, e mesmo assim há restrições. Mesmo assim, o passeio, que dura cerca de uma hora, é bem bacana.

Endereço: Washington, DC 20004

Horário : de segunda a sábado, das 8h30 às 16h30.

: de segunda a sábado, das 8h30 às 16h30. Ingressos gratuitos devem ser reservados aqui.

4 – Library of Congress (Biblioteca do Congresso)

Paulo Basso Jr. Sala de Leitura da Library of Congress

O tour na Library of Congress (Biblioteca do Congresso), em Washington D.C., é uma experiência e tanto. Afinal, trata-se de uma das maiores bibliotecas do mundo, com mais de 170 milhões de itens, incluindo livros, manuscritos, mapas e fotografias.

Durante o tour, dá para explorar o Great Hall, belíssimo, ver do alto a fantástica Sala de Leitura e conferir algumas obras da coleção particular de Thomas Jefferson. No hall principal, há uma das raríssimas cópias originais da Bíblia de Gutenberg, bem como a Declaração de Independência dos EUA.

As visitas autoguiadas são gratuitas e é altamente recomendável fazer reservas antecipadas.

5 – Washington Monument

Paulo Basso Jr. Dá para subir no mirante do Washington Monument

O Washington Monument (Monumento de Washington), também chamado de Obelisco de Washington, é uma torre localizada no National Mall e erguida em homenagem ao primeiro presidente dos EUA, George Washington.

O monumento tem 169 metros de altura. É o mais alto da cidade e, quando foi feito, despontava entre os maiores do planeta. O que muita gente não sabe é que dá para fazer reservas para ir de elevador até o mirante no alto do obelisco. E o melhor de tudo é que custa apenas US$ 1.

Lá em cima, o espaço é relativamente pequeno e há oito janelas, duas por face da torre. Delas, tem-se lindas vistas de Washington D.C. Um andar para abaixo conta com um museu simples, que conta a história da construção.

6 – Reflecting Pool

Paulo Basso Jr. A Reflecting Pool reflete a imagem do Washington Monument

A Reflecting Pool é uma piscina retangular localizada no National Mall, em frente ao Lincoln Memorial. Ela é conhecida por refletir a imagem do Washington Monument, que pode ser visto por inteiro caso os ventos não estejam criando ondulações na água.

A piscina tem cerca de 600 metros de comprimento e é cercada por uma área gramada, que é um espaço popular para piqueniques e atividades ao ar livre. Vale a pena ir até o alto da escadaria do Lincoln Memorial e observar o nascer ou pôr do sol, quando a luz reflete de forma espetacular sobre a água.

Seguro viagem EUA – Pesquise as melhores opções do mercado e ganhe 15% de desconto ao usar o cupom ROTADEFERIAS15 neste comparador online.

7 – Lincoln Memorial

Paulo Basso Jr. Monumento no interior do Lincoln Memorial

Situado em um dos extremos do National Mall, o Lincoln Memorial é um dos pontos turísticos mais impressionantes de Washington D.C. Não apenas por conta da enorme estátua do ex-presidente americano Abraham Lincoln, que fica sentado em uma cadeira em meio a 36 colunas que representam o número de estados que compunham os EUA à época, mas também por ser um lugar de comícios importantes.

Foi lá que, em 1963, por exemplo, Martin Luther King Jr. fez o famoso pronunciamento “I have a dream…”, defendendo a igualdade entre brancos e negros.

A visita ao Lincoln Memorial é gratuita e não necessita de reservas.

Endereço: 2 Lincoln Memorial Cir NW

8 – World War II Memorial

Paulo Basso Jr. World War II Memorial

Inaugurado em 2004, o World War II Memorial, localizado no National Mall, é composto por uma linda fonte central cercada por 56 pilares de granito, que representam os 48 estados dos EUA na época da Segunda Guerra Mundial, além de outras seis áreas territoriais e distritos de Washington D.C.

Nas galerias laterais, há inscrições e informações sobre as campanhas militares dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, além de um grande mural em bronze com cenas de batalha e de vida cotidiana dos soldados americanos durante a guerra.

Fica entre o Washington Monument e a Reflecting Pool e pode ser visitado gratuitamente a qualquer horário.

9 – Constitution Gardens

Paulo Basso Jr. Constitution Gardens, no National Mall

Este é um dos charmosos jardins do National Mall. Pode ser acessado gratuitamente e é um ótimo ponto para fazer piqueniques. Ele é cortado por trilhas e conta com um lago e belas árvores. É muito comum ver noivos fazendo fotos de book por lá.

10 – Vietnam Veterans Memorial

Paulo Basso Jr. Vietnam Women’s Memorial

O Vietnam Veterans Memorial é mais um dos memoriais do National Mall que pode ser visitado gratuitamente. Traz referências aos combatentes da Guerra do Vietnã e é composto por um monumento em homenagem ao papel das mulheres durante o período, chamado Vietnam Women’s Memorial.

11 – Korean War Veterans Memorial

Paulo Basso Jr. Korean War Veterans Memorial

A lista de memoriais do National Mall é longa e inclui este também, feito em homenagem aos combatentes da Guerra da Coreia. Diversas estátuas de soldados espalhadas pelo jardim compõem o Korean War Veterans Memorial, cuja visita é gratuita.

12 – Martin Luther King Jr. Memorial

Paulo Basso Jr. Martin Luther King Jr Memorial

Uma passagem estreita leva a uma estátua enorme de Martin Luther King Jr. neste memorial, que fica em uma das margens do National Mall e é um dos melhores pontos de acesso ao Lago Tidal Basin. A visita também é gratuita e pode ser realizada em qualquer horário do dia.

Endereço: 1964 Independence Ave SW

13 – Lago Tidal Basin

Paulo Basso Jr. Lago Tidal Basin na florada das cerejeiras

O melhor lugar para ver cerejeiras no fim de março e começo de abril em Washington D.C. é o Lago Tidal Basin. Espalhadas pelas margens, elas se debruçam em direção à água, formando cenários espetaculares com o Washington Monument e o Jefferson Memorial ao fundo.

Vale a pena ir até lá em outras épocas do ano para caminhar pela trilha que serpenteia a margem ou ficar sentado em um dos bancos, admirando a paisagem.

14 – Jefferson Memorial

Paulo Basso Jr. O Jefferson Memorial se destaca no Lago Tidal Basin

Criado em homenagem ao terceiro presidente dos Estados Unidos, Thomas Jefferson, este memorial é extremamente fotogênico, já que fica às margens do Lago Tidal Basin. A edificação tem uma cúpula de mármore branco, apoiada por colunas de estilo clássico e cercada por um pórtico circular.

No centro do monumento, encontra-se uma grande estátua de bronze de Thomas Jefferson, um dos fundadores dos Estados Unidos e um dos principais autores da Declaração de Independência do país.

O Jefferson Memorial pode ser visitado gratuitamente a qualquer horário do dia.

Endereço: 16 E Basin Dr SW

15 – National Museum of African American History and Culture

Paulo Basso Jr. National Museum of African American History and Culture

Este, para mim, é o museu mais interessante de Washington D.C., o que não é pouco. O National Museum of African American History and Culture tem três andares com ótima curadoria dedicados à história desde os tempos da escravidão até a luta pelos Direitos Civis. Destaque para uma cachoeira que parece cair do nada e revela, nas paredes em volta, frases de nomes como Martin Luther King e Mandela.

Outros três andares tratam de cultura, com carros, instrumentos, roupas e objetos de músicos e artistas de cinema. Com itens pessoais que vão de Chuck Berry aos Jacksons 5, a exposição é sensacional.

Há ainda uma parte incrível dedicada ao mundo dos esportes. As homenagens passam por diversos ídolos, como Jesse Owens, as irmãs Willians, Muhammad Ali e o maior jogador de basquete de todos os tempos, Michael Jordan.

De quebra, nos andares superiores você é brindado com uma vista e tanto, possibilitada pela incrível fachada do prédio, que fica bem ao lado do Washington Monument.

Os ingressos são gratuitos. é altamente recomendado fazer reserva com antecedência. Se não conseguir para o museu, tente para o restaurante e para loja. Trata-se de um tíquete especial aceito apenas em determinado horário do dia, mas que também permite o acesso às galerias de forma geral.

Endereço: 1400 Constitution Ave. NW

Horário : de terça a domingo, das 10 às 17h30, de segunda, das 12h às 17h30.

: de terça a domingo, das 10 às 17h30, de segunda, das 12h às 17h30. Ingressos gratuitos devem ser reservados aqui.

16 – National Air and Space Museum

Paulo Basso Jr. National Air and Space Museum

O National Air and Space Museum é um destino imperdível para os amantes da aviação, com vários aviões antigos debruçados no teto do hall principal. O museu abriga a cápsula espacial utilizada pelos astronautas Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins em sua histórica missão à Lua em 1969, além de raridades usadas na Primeira Guerra Mundial.

Em destaque, encontra-se o Flyer I, construído pelos irmãos Wright em 1903, o primeiro avião motorizado do mundo. Embora Santos Dumont tenha feito um famoso voo em Paris em seu 14-Bis três anos depois, o brasileiro é mencionado apenas em um painel ao canto, junto a uma foto, no museu.

Com diversas experiências interativas e até mesmo uma pedra de Marte, que pode ser tocada, o National Air and Space Museum é uma das melhores atrações para crianças em Washington D.C. É preciso fazer reserva com antecedência.

Endereço: 600 Independence Ave SW

Horário : diariamente, das 10 às 17h30.

: diariamente, das 10 às 17h30. Ingressos gratuitos devem ser reservados aqui.

17 – National Museum of Natural History

Paulo Basso Jr. Mamute no hall do National Museum of Natural History

Um dos museus mais visitados de Washington D.C. é o National Museum of Natural History, que guarda múmias e esqueletos completos de dinossauros. Logo no hall, há uma incrível reprodução de um mamute.

Dali, você tem acesso a salas divididas em diversos temas, como oceano, evolução da espécie, rochas e minerais, pássaros, mamíferos e por aí vai. O melhor de tudo é que não precisa de reserva e, como os outros museus do National Mall, tem acesso gratuito. Para quem viaja com crianças, é um baita programa.

Endereço: 10th St. & Constitution Ave. NW

Horário : diariamente, das 10 às 17h30.

: diariamente, das 10 às 17h30. A entrada é gratuita e não precisa de reserva.

18 – National Gallery of Art

Paulo Basso Jr. Um dos jardins internos da National Gallery of Art

A National Gallery of Art é um dos maiores museus de Washington D.C. Tem duas alas, leste e oeste, que ocupam um prédio de beleza impressionante, com fontes e jardins internas. Dedicado às artes plásticas, conta com obras importantes de nomes como Monet, Da Vinci, Titian, Cézanne, Rodin, Degas, Matisse e Hopper.

Destaque ainda, do lado de fora, para o jardim de esculturas, que tem uma grande fonte. Lá, há um monumento como o famoso Love, em Nova York, mas com letras que formam a palavra Amor (em espanhol ou português).

O acesso é gratuito e não precisa de reservas.

Endereço: Constitution Ave. NW

Horário : diariamente, das 10 às 17h.

: diariamente, das 10 às 17h. A entrada é gratuita e não precisa de reserva.

19 – United States Holocaust Memorial Museum

Divulgação USHMM United States Holocaust Memorial Museum

Este é um dos museus mais incríveis, porém pesados de Washington D.C. O tour começa com uma exposição sobre a história do antissemitismo, que remonta ao século 19, e segue com um relato detalhado sobre a ascensão do Partido Nazista e o início do Holocausto.

O United States Holocaust Memorial Museum apresenta objetos, fotografias e documentos da época, além de uma réplica de um gueto judeu e um vagão usado para transportar pessoas para os campos de concentração.

Uma das principais atrações é a Torre de Histórias, na qual sobreviventes do Holocausto e seus familiares compartilham experiências. O tour também inclui uma visita ao Salão de Testemunho, onde todos são convidados a refletir sobre as lições que podem ser aprendidas com a tragédia.

É altamente recomendado fazer reserva com antecedência.

Endereço: 100 Raoul Wallenberg Pl SW

Horário : diariamente, das 10 às 17h30.

: diariamente, das 10 às 17h30. Ingressos gratuitos devem ser reservados aqui.

20 – Outros museus

Paulo Basso Jr. Smithsonian Castle

O Smithsonian Institute reúne diversos outros museus na região do National Mall, que somam quase 200 milhões de peças. Como só 1% do acervo é exposto, o restante é guardado em salões subterrâneos, o que explica o apelido do lugar de “porão dos Estados Unidos”. Não à toa, na cena final do filme Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, a tal urna sagrada é conduzida em uma caixa para ser guardada justamente porão do Smithsonian.

Caso tenha tempo, você pode fotografar o Smithsonian Castle, com arquitetura chamativa, porém meio destoante dos vizinhos no National Mall, e encontrar mostras interessantes em locais como o National Museum of American History.

Vale ressaltar ainda que, além do acervo do Smithsonian, Washington D.C. tem outros museus. É o caso do International Spy Museum, que expõe centenas de artefatos usados por agentes em diversos países, como aparelhos de gravação, câmeras escondidas e armas. Pode ser uma boa fazer reserva antecipada e, neste caso, é preciso pagar pelo ingresso.

21 – Georgetown

Paulo Basso Jr. Georgetown é perfeita para quem procura o que fazer em Washington D.C. à noite

Para quem procura o que fazer à noite em Washington D.C., Georgetown é uma das melhores pedidas. Trata-se de um bairro histórico e charmoso, conhecido por suas ruas de paralelepípedos, casas antigas, lojas elegantes, restaurantes descolados e bares animados.

Uma das principais atrações de Georgetown é a M Street, rua movimentada repleta de lojas de grife, galerias de arte e endereços gastronômicos. É no cruzamento dela com a Winscosin St que fica todo o burburinho.

Além disso, Georgetown é famosa por sua universidade, a Georgetown University, uma das mais prestigiadas do país. A universidade tem um campus amplo e bonito que inclui a famosa biblioteca Lauinger.

Uma vez lá, não deixe de passar também pelo Washington Harbour, sobretudo ao pôr do sol. É um bom lugar para comer ostras, peixes e frutos do mar frescos, trazidos das embarcações que aportam na região.

22 – Dupont Circle

Paulo Basso Jr. Dupont Circle tem ótimos restaurantes, como o Pisco y Nazca Ceviche Gastrobar

O Dupont Circle é um bairro cool localizado no centro de Washington D.C, marcado por áreas verdes, restaurantes renomados e vida noturna animada.

O coração do bairro é a praça Dupont Circle, um espaço verde em formato circular com uma fonte central e um movimento intenso de pessoas. A praça é cercada por prédios históricos, em estilo beaux-arts e art déco, que abrigam embaixadas e organizações internacionais.

Vale a pena ir até lá de noite, já que há muitos restaurantes e bares, que servem desde culinária local até pratos internacionais. A região abriga também uma grande variedade de lojas, galerias de arte, museus e teatros.

23 – Capitol Hill

Paulo Basso Jr. Tours em Capitol Hill costumam incluir visita à Library of Congress

O Capitol Hill é um dos bairros mais icônicos de Washington D.C., localizado a leste do National Mall, a poucos minutos a pé do Capitólio. O bairro é conhecido por sua arquitetura histórica, vida política movimentada, lojas, restaurantes e museus.

24 – Monumentos iluminados à noite

Paulo Basso Jr. Capitólio dos EUA iluminado

Se tem um programa que vale a pena fazer em Washington D.C. é sair à noite para ver os principais monumentos da cidade iluminados. Inclua na lista, ao menos, a Casa Branca, o Capitólio, o Washington Monument e o Lincoln Memorial. Se der, vá também ao Jefferson Memorial.

Como algumas atrações ficam um pouco mais afastadas, há até excursões de ônibus que permitem ver o espetáculo noturno da capital americana. E o melhor de tudo é que dá para fazer reserva ainda no Brasil.

25 – Old Town Alexandria

Paulo Basso Jr. King St, em Old Town Alexandria

Situada a 20 minutos de carro do National Mall (com exceção dos horários de pico de trânsito, quando o tempo pode até dobrar) e a cerca de 50 minutos de metrô, Alexandria é uma cidade charmosa da Virgínia situada nos arredores de Washington.

A dica ali é ir até Old Town, na altura da King St. Passeios à beira do rio e parques para as crianças brincarem fazem parte da programação, mas o que manda mesmo ali é a vida noturna. Na King St e arredores há lojas de grife, bares e restaurantes de várias nacionalidades, passando por especialidades latinas, irlandesas e alemãs.

Tem uma parte da rua, próxima ao rio, que não entra carro. Ali, há vários restaurantes com mesas a céu aberto. É uma delícia nos meses mais quentes do ano.

Roteiros de 1, 2 e 3 dias em Washington D.C.

Vou deixar aqui sugestões de roteiros de um, dois e três dias Washington D.C. Dá para ficar muito mais tempo por lá e até mesclar algumas atrações para não correr tanto, caso tenha mais dias à disposição, mas veja o que é possível fazer na capital americana nesse período:

Washington D.C. Roteiros de 1, 2 e 3 dias Dia 1 National Mall, Casa Branca e Georgetown Dia 2 Museus, Dupont Circle e monumentos iluminados. Dia 3 Tidal Basin, Washington Monument e Old Town Alexandria

Dia 1 – National Mall e Georgetown

Paulo Basso Jr. Tours de bike são bons para ver as principais atrações de Washington D.C.

Manhã : Faça uma visita guiada ao Capitólio dos Estados Unidos, um dos mais icônicos edifícios de Washington D.C. Depois, visite a Library of Congress e estabeleça uma pausa para piquenique na região. Há vários food trucks disponíveis.

: Faça uma visita guiada ao Capitólio dos Estados Unidos, um dos mais icônicos edifícios de Washington D.C. Depois, visite a Library of Congress e estabeleça uma pausa para piquenique na região. Há vários food trucks disponíveis. Tarde : Explore o National Mall e seus monumentos, como o Washington Monument, o Lincoln Memorial e o Lago Tidal Basin. De lá, estique até a Casa Branca. Dá, inclusive, para circular pela região de bike ou patinete para ganhar tempo.

: Explore o National Mall e seus monumentos, como o Washington Monument, o Lincoln Memorial e o Lago Tidal Basin. De lá, estique até a Casa Branca. Dá, inclusive, para circular pela região de bike ou patinete para ganhar tempo. Noite: Jante em um dos restaurantes em Georgetown.

Dia 2 – Museus, Dupont Circle e monumentos iluminados.

Paulo Basso Jr. Avião original de 1903 dos Irmãos Wright no National Air and Space Museum

Manhã : Explore um dos museus do National Mall. Se estiver com crianças, o National Museum of Natural History pode ser uma boa pedida. Do contrário, opte pelo National Museum of African American History and Culture. Dá para almoçar nos food trucks dos arredores, dentro de alguns museus ou mesmo em Capitol Hill, caso queira algo mais sofisticado.

: Explore um dos museus do National Mall. Se estiver com crianças, o National Museum of Natural History pode ser uma boa pedida. Do contrário, opte pelo National Museum of African American History and Culture. Dá para almoçar nos food trucks dos arredores, dentro de alguns museus ou mesmo em Capitol Hill, caso queira algo mais sofisticado. Tarde – Vale a pena tentar fazer reserva para subir no Washington Monument. Em seguida, dá para ir a mais algum museu nos arredores, como o National Air and Space Museum, se estiver com crianças, ou o United States Holocaust Memorial Museum.

– Vale a pena tentar fazer reserva para subir no Washington Monument. Em seguida, dá para ir a mais algum museu nos arredores, como o National Air and Space Museum, se estiver com crianças, ou o United States Holocaust Memorial Museum. Noite – Jante em um dos restaurantes de Dupont Circle. Depois, caminhe para ver alguns dos monumentos de Washington D.C. iluminados, como a Casa Branca e o Capitólio.

Dia 3 – Tidal Basin, Washington Monument e Old Town Alexandria

Paulo Basso Jr. Pub em Old Town Alexandria

Manhã – Caminhe pela margem do Lago Tidal Basin desde o Martin Luther King Jr. Memorial até o Jefferson Memorial.

– Caminhe pela margem do Lago Tidal Basin desde o Martin Luther King Jr. Memorial até o Jefferson Memorial. Tarde – Vale a pena explorar mais algum museu de interesse ou fazer compras em Georgetown, onde também há ótimos bares e restaurantes.

– Vale a pena explorar mais algum museu de interesse ou fazer compras em Georgetown, onde também há ótimos bares e restaurantes. Noite – Curta a noite em Old Town Alexandria, cidade vizinha a Washington D.C com ótima cena gastronômica.

Melhores restaurantes de Washington D.C.

A cena gastronômica de Washington D.C. é bem internacional e variada. Há especialidades como crab cakes (bolinhos com carne de caranguejo), frutos do mar e ostras, mas a verdade é que não existe um prato típico para valer.

Em compensação, a qualidade dos restaurantes é ótima, há realmente boas opções em bairros como Dupont Circle, Capitol Hill e Georgetown. Confira alguns endereços que eu fui e gostei:

Paulo Basso Jr. Dubliner Restaurant and Pub

Localizado em um hotel, é um autêntico pub que serve pratos muito bem servidos e cerveja gelada. Tomei uma mistura da casa com Guinness, que estava muito interessante. Para comer, fui de shepherd’s pie, uma torta de carne que lembra um escondidinho. Uma delícia. Fica próximo ao Capitólio.

Endereço: 4 F St NW

Paulo Basso Jr. Residents Cafe and Bar

O grande barato deste restaurante, indicado pelo Guia Michelin como Bib Gourmand (pratos saborosos e um pouco mais acessíveis), é que ele tem temática das cerejeiras. Há um pátio externo, coberto por flores artificiais, um bar onde rola som alto de noite e um segundo andar, que é um pouco mais apertadinho. As porções são pequenas e relativamente caras, mas muito boas. O bolinho de ervas e o carpaccio de salmão são boas pedidas. Fica em Dupont Circle.

Endereço: 1306 18th St NW

Paulo Basso Jr. Ala

Quem é fã de comida árabe precisa passar por aqui. Não espere encontrar esfirras ou quibes, mas pratos turcos ou libaneses muito bem executados, com destaque para os pães, molhos e o kebab. O lugar é lindo e colorido, o atendimento é primoroso e a comida, deliciosa. Não saia de lá sem provar a baklava de sobremesa. Fica em Dupont Circle e também já foi indicado como Bib Gourmand no Guia Michelin.

Endereço: 1320 19th St NW

Paulo Basso Jr. Boqueria Dupont

Fica difícil de sair do Dupont Circle assim, né? O Boqueria Dupont é mais um ótimo endereço gastronômico do bairro, especializado em tapas. De croquetes de jamón a paella, passei muito bem por aqui.

Endereço: 1837 M St NW

Paulo Basso Jr. Sampler de ceviche no Pisco y Nazca Ceviche Gastrobar

Mais um restaurante delicioso em Dupont Circle. A especialidade aqui são os pratos peruanos, como o ceviche. O tradicional é um pouco apimentado, tome cuidado. Eu pedi o sampler, com três tipos diferentes, e estava excelente. O ambiente é muito legal, também.

Endereço: 1823 L St NW, Washington

Paulo Basso Jr. Panela de mariscos no St. Arnold’s Mussel Bar

Esta casa em Dupont Circle tem uma combinação matadora: mexilhões e cervejas belgas. O interior fechado remete a uma abadia ou igreja pequena. Vale a pena passar por lá e provar os mariscos, que são servidos em panelas de ferro.

Endereço: 1827 Jefferson Pl NW

Paulo Basso Jr. Martin’s Tavern

Um dos bares mais icônicos de Georgetown, o Martin’s Tavern vive lotado. Ele tem porções fartas e sopas excelentes, como o creme de ostras e o caldo de cebola francês. O movimento é alto, mas os garçons não perdem o charme. Vale a pena passar por lá antes ou depois de explorar o bairro.

Endereço: 1264 Wisconsin Ave NW

Paulo Basso Jr. Bolo floresta negra do Old House Cosmopolitan

Este restaurante em Old Town Alexandria faz a festa dos fãs de comida alemã, como eu. Os schnitzels de carne de porco ou de vitela são ótimos, assim como as porções de salsichas. Peça um pedaço de bolo Floresta Negra antes de pagar a conta. É muito bom.

Endereço: 1024 Cameron St, Alexandria

Onde ficar em Washington D.C.

Paulo Basso Jr. Vale a pena ficar próximo ao National Mall, onde há parques e museus

Hospedei-me em Dupont Circle e achei bem conveniente, já que o bairro fica relativamente perto do National Hall (com algum esforço, dá para ir caminhando) e da Casa Branca. Fora isso, tinha muitas opções noturnas, o que me agrada bastante.

Outros lugares indicados para ficar em Washington D.C. são Penn Quarter, caso queira ficar ainda mais próximo dos museus do National Mall e do Capitólio (e de restaurantes estrelados), e Georgetown, um bairro mais descolado e universitário, com ótima vida noturna.

Veja algumas opções de hotéis em Washington D.C.:

Sonder The Quincy

Para quem procura custo-benefício, é uma boa opção em Dupont Circle. O quarto mais simples tem padrão moderno, com piso de madeira e banheiro amplo. Conta ainda com uma cozinha completa, com fogão e geladeira grande.

Há, porém, pontos negativos: a rua é barulhenta e o ar-condicionado só esfria nos meses mais quentes e só esquenta nos meses mais frios. O problema rola no outono e na primavera, quando possivelmente você queira justamente fazer o oposto e a recomendação é desligá-lo.

Não tem recepção e você precisa fazer todos os pedidos online, via software, com muitas coisas pagas à parte, tipo early check in ou late check out. Mesmo assim, tem preços imbatíveis pelo padrão oferecido e a boa localização.

—

American Guest House

Esse elegante hotel fica próximo ao metrô Dupont Circle. Os quartos são decorados de maneira clássica, e o atendimento é superatencioso.

—

ARC Hotel

Boa opção para quem não faz questão de luxo, mas quer estar perto das atrações noturnas de Georgetown. Tem ambiente moderno e é bem equipado.

—

Viceroy Washington DC

Este hotel-butique fica pertinho da Casa Branca e do National Mall. Tem quartos confortáveis e oferece uma série de mimos aos hóspedes, como bicicletas para explorar a região.

—

DICAS PARA VIAJAR AOS EUA

Planeje em detalhes sua viagem a Washington D.C., uma das minhas cidades preferidas nos EUA

Quando planejamos nossas viagens para os EUA, recorremos a uma série de ferramentas de auxílio antes mesmo de sair do Brasil. Assim, conseguimos comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais segurança e pagando menos.

Ao viajar para os EUA, é imprescindível também fazer um seguro viagem e comprar um chip de viagem internacional. Assim, você evita os gastos absurdos cobrados com saúde no país, caso algo fuja do previsto, e consegue usar internet ou telefone para se comunicar com quem está no Brasil, checar e-mails, postar fotos no Instagram, usar o WhatsApp e tudo mais.

LEIA TAMBÉM: