Mais três pontos colocam Cachorrão na semifinal

Pedro Lopes

do Diário do Grande ABC



12/04/2023 | 10:51



O EC São Bernardo pode se classificar para semifinal do Campeonato Paulista da Série A-3 nesta quarta-feira (12), quando enfrenta o Marília, às 15h, no Bruno José Daniel, em Santo André. O Cachorrão lidera o Grupo A, com nove pontos, seguido de Capivariano, com o mesmo número de pontos, Marília e Matonense têm três pontos. Após terminar a fase de grupos na sexta posição, com 22 pontos, o EC São Bernardo chegava como o azarão do grupo, porque foi derrotado por seus adversários da fase atual. No entanto, o Cachorrão demonstrou até agora um bom futebol. Das quatro partidas até aqui, o time do Grande ABC venceu três e perdeu uma. Na última rodada, o EC São Bernardo venceu a Matonense fora de casa por 2 a 1, Na A-3, os dois primeiros colocados de cada grupo se classificam para as semifinais, que serão disputadas em jogos de ida e volta, apenas os dois finalistas garantem vaga na segunda divisão estadual (A-2) do ano que vem.